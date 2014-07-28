Vitl написав:Если кто то не знает, то сообщаю, что КХ ушёл.Несмотря на ярко выраженный юмор. был очень хорошим весёлым форумчанином.Подробностей не знаю.Но к сож так часто случается, видимо есть на то основная неискоренимая причина.
Вкладчик1234 написав:Сценарий: 1. В 19-20 годах настаёт время платить по долгам, денег нет. 2. "Северный поток -2" лишает выручки от транзита газа ещё на несколько млрд долл. 3. Технический, и официальный дефолт по валютным обязательствам. 4. Курс - по карренси боард. Какой?
1. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть. 2. Один год недоприбыли от ГТС равен построению новой ветки метро в Киеве, обойдутся пока кияне, кому легко? 3. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть. 4. Вы рассуждаете правильно с экономической точки зрения, а царица наук это философия. С философской точки зрения - кратная девальвация сегодня - это недееспособность существующего государства и его распад и деградация. Помните другой мем - А то Путин нападёт. Да, поляки обосрутся только от одной мысли, что Вова с его ракетами будет стоять у польского КПП, вместе с другими европейскими братьями обделаются от страха, так что зажиточные европейцы для сохранения своего благополучия заплатят свою десятину Украине, за спокойствие надо платить. Конечно, поставят в этом крайнем случае нам наверх толковых менеджеров, типа внешнего управления, раз уж такая беда в Украине, что население само не может избрать толковых неворовитых менеджеров на верх.
у вас не совсем верное представление о европейцах(им вообще-то пофиг, что здесь происходит), но если им припечет-из двух вариантов (воевать или откупиться)-выберут второй(т.е. заплатят пуйлу). Украине никто денег не даст (раньше много дали? Яценюк свистел про 50-60мрд, дали 10-12). https://gordonua.com/publications/ispan ... 13030.html
почитайте вью испанского журналиста (которая уже лет 15 работает на пространстве СНГ) и потом почитайте комменты под статьей.
Vitl написав:Если кто то не знает, то сообщаю, что КХ ушёл.Несмотря на ярко выраженный юмор. был очень хорошим весёлым форумчанином.Подробностей не знаю.Но к сож так часто случается, видимо есть на то основная неискоренимая причина.