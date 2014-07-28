freeze написав:

Вкладчик1234 написав: Сценарий:

1. В 19-20 годах настаёт время платить по долгам, денег нет.

2. "Северный поток -2" лишает выручки от транзита газа ещё на несколько млрд долл.

3. Технический, и официальный дефолт по валютным обязательствам.

4. Курс - по карренси боард. Какой? Сценарий:1. В 19-20 годах настаёт время платить по долгам, денег нет.2. "Северный поток -2" лишает выручки от транзита газа ещё на несколько млрд долл.3. Технический, и официальный дефолт по валютным обязательствам.4. Курс - по карренси боард. Какой?

1. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть.2. Один год недоприбыли от ГТС равен построению новой ветки метро в Киеве, обойдутся пока кияне, кому легко?3. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть.4. Вы рассуждаете правильно с экономической точки зрения, а царица наук это философия. С философской точки зрения - кратная девальвация сегодня - это недееспособность существующего государства и его распад и деградация. Помните другой мем - А то Путин нападёт. Да, поляки обосрутся только от одной мысли, что Вова с его ракетами будет стоять у польского КПП, вместе с другими европейскими братьями обделаются от страха, так что зажиточные европейцы для сохранения своего благополучия заплатят свою десятину Украине, за спокойствие надо платить. Конечно, поставят в этом крайнем случае нам наверх толковых менеджеров, типа внешнего управления, раз уж такая беда в Украине, что население само не может избрать толковых неворовитых менеджеров на верх.