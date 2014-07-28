Vitl написав:Если кто то не знает, то сообщаю, что КХ ушёл.Несмотря на ярко выраженный юмор. был очень хорошим весёлым форумчанином.Подробностей не знаю.Но к сож так часто случается, видимо есть на то основная неискоренимая причина.
Вкладчик1234 написав:Сценарий: 1. В 19-20 годах настаёт время платить по долгам, денег нет. 2. "Северный поток -2" лишает выручки от транзита газа ещё на несколько млрд долл. 3. Технический, и официальный дефолт по валютным обязательствам. 4. Курс - по карренси боард. Какой?
1. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть. 2. Один год недоприбыли от ГТС равен построению новой ветки метро в Киеве, обойдутся пока кияне, кому легко? 3. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть. 4. Вы рассуждаете правильно с экономической точки зрения, а царица наук это философия. С философской точки зрения - кратная девальвация сегодня - это недееспособность существующего государства и его распад и деградация. Помните другой мем - А то Путин нападёт. Да, поляки обосрутся только от одной мысли, что Вова с его ракетами будет стоять у польского КПП, вместе с другими европейскими братьями обделаются от страха, так что зажиточные европейцы для сохранения своего благополучия заплатят свою десятину Украине, за спокойствие надо платить. Конечно, поставят в этом крайнем случае нам наверх толковых менеджеров, типа внешнего управления, раз уж такая беда в Украине, что население само не может избрать толковых неворовитых менеджеров на верх.
у вас не совсем верное представление о европейцах(им вообще-то пофиг, что здесь происходит), но если им припечет-из двух вариантов (воевать или откупиться)-выберут второй(т.е. заплатят пуйлу). Украине никто денег не даст (раньше много дали? Яценюк свистел про 50-60мрд, дали 10-12). https://gordonua.com/publications/ispan ... 13030.html
почитайте вью испанского журналиста (которая уже лет 15 работает на пространстве СНГ) и потом почитайте комменты под статьей.
Vitl написав:Если кто то не знает, то сообщаю, что КХ ушёл.Несмотря на ярко выраженный юмор. был очень хорошим весёлым форумчанином.Подробностей не знаю.Но к сож так часто случается, видимо есть на то основная неискоренимая причина.
Вкладчик1234 написав:Сценарий: 1. В 19-20 годах настаёт время платить по долгам, денег нет. 2. "Северный поток -2" лишает выручки от транзита газа ещё на несколько млрд долл. 3. Технический, и официальный дефолт по валютным обязательствам. 4. Курс - по карренси боард. Какой?
1. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть. 2. Один год недоприбыли от ГТС равен построению новой ветки метро в Киеве, обойдутся пока кияне, кому легко? 3. Реструктуризируем, на крайний случай землю продадут китайцам - мем такой есть. 4. Вы рассуждаете правильно с экономической точки зрения, а царица наук это философия. С философской точки зрения - кратная девальвация сегодня - это недееспособность существующего государства и его распад и деградация. Помните другой мем - А то Путин нападёт. Да, поляки обосрутся только от одной мысли, что Вова с его ракетами будет стоять у польского КПП, вместе с другими европейскими братьями обделаются от страха, так что зажиточные европейцы для сохранения своего благополучия заплатят свою десятину Украине, за спокойствие надо платить. Конечно, поставят в этом крайнем случае нам наверх толковых менеджеров, типа внешнего управления, раз уж такая беда в Украине, что население само не может избрать толковых неворовитых менеджеров на верх.
у вас не совсем верное представление о европейцах(им вообще-то пофиг, что здесь происходит), но если им припечет-из двух вариантов (воевать или откупиться)-выберут второй(т.е. заплатят пуйлу). Украине никто денег не даст (раньше много дали? Яценюк свистел про 50-60мрд, дали 10-12). https://gordonua.com/publications/ispan ... 13030.html
почитайте вью испанского журналиста (которая уже лет 15 работает на пространстве СНГ) и потом почитайте комменты под статьей.
неистово плюсую за статью. если в 14 году еще могли быть иллюзии, то теперь должно быть понятно, пока мы сами порядок не наведем, дела не будет. а капиталисты, условный запад, себя еще во время захвата Чехословакии показал. почему мы думаем, что у них за 70 лет что-то изменилось в подходах к жизни? союза давно нет, западу нет смысла социально вкладываться в конкуренцию.
Vitl написав:Если кто то не знает, то сообщаю, что КХ ушёл.Несмотря на ярко выраженный юмор. был очень хорошим весёлым форумчанином.Подробностей не знаю.Но к сож так часто случается, видимо есть на то основная неискоренимая причина.
и кто это КХ?
Любитель золотых горшков
Это очень неординарный форумчанин.Его многие не любят, т к он актёр, очень хороший.Но он добрый, отзывчивый, шутник.И за всем этим стоит достаточная грамотность.Мы с ним общались много лет, даже было что крепко ругались Мне лично он не мешал, хотя приколы занимали много места в его постах.Но эти приколы остались в памяти в отличие от массы остального форумного хлама.Може как нить вернётся, заскучает.Козак Характерник.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Вижу. что вал обсуждение приобрело полит уклон.Не будем сильно углубляться в него, т к это прямая дорожка в сторону и счас вылезут нац и порох... и пойдёт.Не нужно...В общем ситуация у нас плохая, но не критическая.Но нужно быть готовым ко всему.Вот думал гривневклад отдать газмясу новаричный. но хотел совета испросить. стоит ли.Вроде ставка приличная и срок в самый раз полгода.Да ещё и операционистка там мне нравится.Короче очень хочется.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
freeze написав: Представляете шарашкину контору с субсидиями после трехкратного девала у 90 процентов населения
Ну ви і сказанули. Більш ніж трикратний девал уявляти не треба, він дефакто і деюре відбувся з 8 до 28. Більш ніж чотирикратний також уявляти особливо не тре, 8*4=32. П"ятикратний 8*5=40 - ось це вже можна якось уявити.
То давняя история. Имелось в виду 28*3
Понятно, конечно, что кратный от текущих, т е хотя бы 28Х2=56.Тут предлагаю ставку 1 к 100, т е Фриз 100 ставит, а кто то против только бакс И при этом меняем допустимое колличество участников, может человек сто и наберётся
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Хочу вот что заметить.У нас сезонно самый высокий курс в январе стал.А в феврале начинаются большие погашения долгов и выборы на носу.Вот и воппрос- играть ли в эту игру.Ведь после слива с гривной нужно депозит делать, не держать же просто на полке.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Вижу. что вал обсуждение приобрело полит уклон.Не будем сильно углубляться в него,
Таких брудних виборів,які наближаються,ще не було. Склалось багато факторів.Потенційні кандидати,яких десь 4-5,будуть задіювати всі можливі технології для перемоги.Путін робить ставку на своїх кандидатів.Тимошенко не можна програвати і вона оцінює ці вибори як останні.Порошенку теж не можна програвати,бо в разі перемоги Тимошенко доведеться тікати з країни або,можливо,сідати.