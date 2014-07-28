Vitl написав:Вижу. что вал обсуждение приобрело полит уклон.Не будем сильно углубляться в него,
Таких брудних виборів,які наближаються,ще не було. Склалось багато факторів.Потенційні кандидати,яких десь 4-5,будуть задіювати всі можливі технології для перемоги.Путін робить ставку на своїх кандидатів.Тимошенко не можна програвати і вона оцінює ці вибори як останні.Порошенку теж не можна програвати,бо в разі перемоги Тимошенко доведеться тікати з країни або,можливо,сідати.
Чай, так я почти слово в слово так же написал вчера
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.