Vitl написав:Вижу. что вал обсуждение приобрело полит уклон.Не будем сильно углубляться в него,
Таких брудних виборів,які наближаються,ще не було. Склалось багато факторів.Потенційні кандидати,яких десь 4-5,будуть задіювати всі можливі технології для перемоги.Путін робить ставку на своїх кандидатів.Тимошенко не можна програвати і вона оцінює ці вибори як останні.Порошенку теж не можна програвати,бо в разі перемоги Тимошенко доведеться тікати з країни або,можливо,сідати.
Чай, так я почти слово в слово так же написал вчера
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Вижу. что вал обсуждение приобрело полит уклон.Не будем сильно углубляться в него, т к это прямая дорожка в сторону и счас вылезут нац и порох... и пойдёт.Не нужно...В общем ситуация у нас плохая, но не критическая.Но нужно быть готовым ко всему.Вот думал гривневклад отдать газмясу новаричный. но хотел совета испросить. стоит ли.Вроде ставка приличная и срок в самый раз полгода.Да ещё и операционистка там мне нравится.Короче очень хочется.
Неужели Витл, гривня, да и еще и депозит. Я думал такого не бывает. А Как же защита идей СВН? Или там всё же грн-депозит в контексте операционистки ...