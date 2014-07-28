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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1143114411451146
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:00

  tea написав:
  Vitl написав:Вижу. что вал обсуждение приобрело полит уклон.Не будем сильно углубляться в него,

Таких брудних виборів,які наближаються,ще не було.
Склалось багато факторів.Потенційні кандидати,яких десь 4-5,будуть задіювати всі можливі технології для перемоги.Путін робить ставку на своїх кандидатів.Тимошенко не можна програвати і вона оцінює ці вибори як останні.Порошенку теж не можна програвати,бо в разі перемоги Тимошенко доведеться тікати з країни або,можливо,сідати.


Чай, так я почти слово в слово так же написал вчера :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:02

  tea написав:
  Vitl написав:Вот думал гривневклад отдать газмясу новаричный. но хотел совета испросить. стоит ли.Да ещё и операционистка там мне нравится.Короче очень хочется. :D

Якщо дуже хочеться операціоністку,не обов"язково розміщувати депозит. :oops:

У тебя причинно-следственность и конспирация на низком уровне :) .А я прорабатываю финансово половую стратегию.Тут важно другое, чтобы не наступил финансово половой кризис - открыл гаманец, а там один х :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  Очкарик написав:Народ! Вы сами-то себя читаете?

Ну окрепла гривна непонятно на чем на пару десятков копеек, так что сразу апокалиптические сценарии рисовать?

:shock:

Та не тільки себе, а й інших:
https://strana.ua/news/172355-kolomojsk ... raine.html
Ну і одразу чомусь згадується плакат на стадіоні Дніпро "про Бєню, який про.... Дніпро".
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:34

  Vitl написав:Вижу. что вал обсуждение приобрело полит уклон.Не будем сильно углубляться в него, т к это прямая дорожка в сторону и счас вылезут нац и порох... и пойдёт.Не нужно...В общем ситуация у нас плохая, но не критическая.Но нужно быть готовым ко всему.Вот думал гривневклад отдать газмясу новаричный. но хотел совета испросить. стоит ли.Вроде ставка приличная и срок в самый раз полгода.Да ещё и операционистка там мне нравится.Короче очень хочется. :D


Неужели Витл, гривня, да и еще и депозит. :lol:
Я думал такого не бывает. :D А Как же защита идей СВН? :mrgreen:
Или там всё же грн-депозит в контексте операционистки ... :oops:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:11

  freeze написав:Могу поспорить на 100 долларов, что никакой кратной девальвации в 2019 году не будет.
Принимаю одну ставку, чтоб не было очереди.


Упс, очереди нет.
Так и запишем.

Если что от слов не отказываюсь, жду предложений до 1 декабря аккурат до годовщины штурма Администрации Президента в 2013 году
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:13

  prodigy написав:.......
https://gordonua.com/publications/ispan ... 13030.html

почитайте вью испанского журналиста (которая уже лет 15 работает на пространстве СНГ) и потом почитайте комменты под статьей.

Большое спасибо за ссылку!
Очень хорошее интервью.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:23

  safonovstanislav написав:...........
Не будьте наивны. ....

Не обижайтесь, но судя по Вашим постам наивны как раз Вы. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:48

  Starikan написав:.......

- в скорый транш не верю
- на айтишников не очень бы надеялся, заведенная ими валюта уходит на импортные товары, квартиры, всяческие евроремонты, авто, путешествия и т.п. (по опыту моей семьи). То же о заробитчанах.

- Вопрос, что такое "скорый".
Завтра или через неделю не будет точно. А вот в январе или даже перед западным рождеством - вполне (последнее, правда, не очень вероятно и зависит от того, как быстро мы примем бюджет, и в какой момент нам этот транш остро нужен - МВФ это, полагаю, хорошо знает.
- Квартиры и евроремонты всё же вносят вклад в валютный баланс и через зарплаты рабочих, и через материалы (далеко не всё импорт). Да и всё остальное тоже хотя бы частично тоже влияет на вал. баланс - например, импортные товары это, к примеру, и пошлины (или взятки), и зарплаты продавцов.

По прибалтам Вы отчасти правы. Но кроме сказанного Вами, сыграло роль и то, что они сразу отказались от советской системы и взглядов и пошли на Запад. А мы это сделали намного позже (да и сейчас не до конца). Если бы вели себя после развала Союза так же решительно, как они, то могли бы быть и в НАТО, и в ЕС, возможно, даже раньше них.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 02:22

Правильно написал Очкарик:
Ну окрепла гривна непонятно на чем на пару десятков копеек, так что сразу апокалиптические сценарии рисовать?

Моё мнение.
- Кратный девал в ближайший год не будет. Поддерживаю аргументы freeze"а. Да и экономических оснований для этого нет. Кроме "чёрных лебедей" - например, серьёзный мировой кризис. Но даже в этом случае вряд ли выше 40.
- В новый Майдан верю крайне слабо. По-моему, весьма маловероятно.Возможно не прав, но сегодня поднять на Майдан массы народа не реально (для этого нужна слишком уж дурацкая политика верхов - этого нет).
- Варианты с добробатами, в принципе, возможны, но это не Майдан, а верхушечный переворот - не виэу сил. заинтересованных в этом. Нынешние не делают такой глупости как Витёк - не пытаются подмять под себя всё и вся.
- Российское вторжение сегодня также расцениваю как крайне маловероятное. Возможны провокации (не на фронте, а внутри страны), в т.ч. и с использованием добробатов и пр. Но если не будет слишком уж бардачных выборов, то вряд ли сумеют организовать что-то масштабное.

Ну и последнее. Давайте не будем здесь слишком увлекаться политикой и политич. персоналиями. Всё же экономика важнее. :)
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