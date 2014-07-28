Додано: Сер 21 лис, 2018 01:48

Starikan написав: .......



- в скорый транш не верю

- на айтишников не очень бы надеялся, заведенная ими валюта уходит на импортные товары, квартиры, всяческие евроремонты, авто, путешествия и т.п. (по опыту моей семьи). То же о заробитчанах. .......- в скорый транш не верю- на айтишников не очень бы надеялся, заведенная ими валюта уходит на импортные товары, квартиры, всяческие евроремонты, авто, путешествия и т.п. (по опыту моей семьи). То же о заробитчанах.

- Вопрос, что такое "скорый".Завтра или через неделю не будет точно. А вот в январе или даже перед западным рождеством - вполне (последнее, правда, не очень вероятно и зависит от того, как быстро мы примем бюджет, и в какой момент нам этот транш остро нужен - МВФ это, полагаю, хорошо знает.- Квартиры и евроремонты всё же вносят вклад в валютный баланс и через зарплаты рабочих, и через материалы (далеко не всё импорт). Да и всё остальное тоже хотя бы частично тоже влияет на вал. баланс - например, импортные товары это, к примеру, и пошлины (или взятки), и зарплаты продавцов.По прибалтам Вы отчасти правы. Но кроме сказанного Вами, сыграло роль и то, что они сразу отказались от советской системы и взглядов и пошли на Запад. А мы это сделали намного позже (да и сейчас не до конца). Если бы вели себя после развала Союза так же решительно, как они, то могли бы быть и в НАТО, и в ЕС, возможно, даже раньше них.