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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 21 лис, 2018 07:02
10/9/9 написав: Очкарик написав:
Народ! Вы сами-то себя читаете?
Ну окрепла гривна непонятно на чем на пару десятков копеек, так что сразу апокалиптические сценарии рисовать?
Та не тільки себе, а й інших:https://strana.ua/news/172355-kolomojsk ... raine.html
Ну і одразу чомусь згадується плакат на стадіоні Дніпро "про Бєню, який про.... Дніпро".
"ты помнишь как все начиналось, все было впервые и вновь"(С) https://strana.ua/articles/istorii/1719 ... jdane.html
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