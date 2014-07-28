safonovstanislav написав:
Упала гривна за 4 года в 3.5 раза, во столько же раз выросли цены в гривне, и во сколько же раз выросли зарплаты. Пострадали только те, у кого были гривневые запасы
Средняя зарплата украинца, по официальным данным, в конце 2013 года составляла 3619 гривен. Сейчас она равна 9042 гривен.
При этом осенью 2013 года курс доллара был чуть более 8 гривен. Сейчас доллар стоит 27,75 гривен.
Соответственно, эквивалент средней зарплаты в 2013 году составлял 443 доллара, а сейчас средняя зарплата - чуть меньше 290 долларов.
И где то о чем вы говорите, и это только почти спустя пять лет.