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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1144114511461147
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 07:02

  10/9/9 написав:
  Очкарик написав:Народ! Вы сами-то себя читаете?

Ну окрепла гривна непонятно на чем на пару десятков копеек, так что сразу апокалиптические сценарии рисовать?

:shock:

Та не тільки себе, а й інших:
https://strana.ua/news/172355-kolomojsk ... raine.html
Ну і одразу чомусь згадується плакат на стадіоні Дніпро "про Бєню, який про.... Дніпро".


"ты помнишь как все начиналось, все было впервые и вновь"(С)
https://strana.ua/articles/istorii/1719 ... jdane.html
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:14

  safonovstanislav написав:Упала гривна за 4 года в 3.5 раза, во столько же раз выросли цены в гривне, и во сколько же раз выросли зарплаты. Пострадали только те, у кого были гривневые запасы


Средняя зарплата украинца, по официальным данным, в конце 2013 года составляла 3619 гривен. Сейчас она равна 9042 гривен.

При этом осенью 2013 года курс доллара был чуть более 8 гривен. Сейчас доллар стоит 27,75 гривен.

Соответственно, эквивалент средней зарплаты в 2013 году составлял 443 доллара, а сейчас средняя зарплата - чуть меньше 290 долларов.

И где то о чем вы говорите, и это только почти спустя пять лет.
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