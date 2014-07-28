ЛАД написав:- В новый Майдан верю крайне слабо. По-моему, весьма маловероятно.Возможно не прав, но сегодня поднять на Майдан массы народа не реально (для этого нужна слишком уж дурацкая политика верхов - этого нет).
Сьогодні у київському метро бачив листівку з закликом прийти 24листопада о 14.00 на віче на Майдан. Мене воно не цікавить, але гадаю, туєва хуча ратазєєв знайдеться завжди.
ЛАД написав:- В новый Майдан верю крайне слабо. По-моему, весьма маловероятно.Возможно не прав, но сегодня поднять на Майдан массы народа не реально (для этого нужна слишком уж дурацкая политика верхов - этого нет).
Сьогодні у київському метро бачив листівку з закликом прийти 24листопада о 14.00 на віче на Майдан. Мене воно не цікавить, але гадаю, туєва хуча ратазєєв знайдеться завжди.
Важко наперед знати - яка може бути причина Майдану.Подивіться на деякі масові акції протесту в країнах за останні роки.Якщо не помиляюсь,в Словенії цього року були масові акції протесту за вбивсво журналістки,у певних країнах - коли бензин здорожчав на декілька центів.І це при їхніх зарплатах.У деяких країнах - після здорожчання проїзду у міському транспорті. А може в нас найближчі масові акції протесту зберуть євробляхери?А може збереться купа народу проти подорожчання комунальних платежів?А може ініціаторами будуть колишні АТОшники?А може країну сколихне чергове резонансне вбивстов журналіста або активіста?