ЛАД написав:- В новый Майдан верю крайне слабо. По-моему, весьма маловероятно.Возможно не прав, но сегодня поднять на Майдан массы народа не реально (для этого нужна слишком уж дурацкая политика верхов - этого нет).
Сьогодні у київському метро бачив листівку з закликом прийти 24листопада о 14.00 на віче на Майдан. Мене воно не цікавить, але гадаю, туєва хуча ратазєєв знайдеться завжди.
ЛАД написав:- В новый Майдан верю крайне слабо. По-моему, весьма маловероятно.Возможно не прав, но сегодня поднять на Майдан массы народа не реально (для этого нужна слишком уж дурацкая политика верхов - этого нет).
Сьогодні у київському метро бачив листівку з закликом прийти 24листопада о 14.00 на віче на Майдан. Мене воно не цікавить, але гадаю, туєва хуча ратазєєв знайдеться завжди.
Важко наперед знати - яка може бути причина Майдану.Подивіться на деякі масові акції протесту в країнах за останні роки.Якщо не помиляюсь,в Словенії цього року були масові акції протесту за вбивсво журналістки,у певних країнах - коли бензин здорожчав на декілька центів.І це при їхніх зарплатах.У деяких країнах - після здорожчання проїзду у міському транспорті. А може в нас найближчі масові акції протесту зберуть євробляхери?А може збереться купа народу проти подорожчання комунальних платежів?А може ініціаторами будуть колишні АТОшники?А може країну сколихне чергове резонансне вбивстов журналіста або активіста?
prodigy написав:вітаю всіх з днем "гідності та свободи"
Спасибо, конечно. Сегодня как раз жену уволили, работала в частном садике, хозяин начал считать новые цены за газ, подняли ему вывоз мусора и еще что-то, холодная вода поднялась с 8 ноября, труба какая-то на улице лопнула, водоканал запросил какую-то невменяемую сумму за ремонт, хозяин все бегал с калькулятором, прикрутил отопление, принес электрообогреватели, устроил замеры в этом случае, и короче впал в депрессию, и половину персонала уволил.
И где там наш Сафонов Станислав /с его протеже Ревой/, который тут писал о том, что предприниматели должны будут делать европейские зарплаты из-за обострившейся конкуренции на рынке труда из-за большого количества заробитчан.
prodigy написав:tea не сколихне...звикли вже до всього
відчай і байдужість у багатьох (окрім молоді)
вітаю всіх з днем "гідності та свободи"
Дякую, навзаєм. Правда, для тих, хто там був сьогоднішнє святкування і свято ... П.С. Крім всього, що я раніше писав виліз на днях ще нюанс. Всі ЗМІ і "аналітики" з кінця весни розказують про погану погоду і неврожай, а тут вчора чи позавчора інформація про черговий рекордний врожай! І головна причина - РІСТ ВРОЖАЙНОСТІ на 10-40 (кукурудза)!!!% Я згадував тут якось про врожайність нашу... Могла вирости і більше... Може бути якийсь певний "розковбас" в найближчі дні. Завтра в США вихідний, отже завтра і після завтра МБ з нюансами режиму і надходження обовязкової частини. В понеділок вівторок роздріб (білий, сірий, чорний) буде конвертуватися після "чорної пятниці" кожен на своєму ринку. Ну і ПДВ компенсували біля 3 млрд з звичних 8-10 млрд, але про ПДВ я вже писав, і можуть кинути на початку наступного тижня, коли два дні подвійна пропозиція буде... В загальному, щодо політики, майбутніх виборів багато відповідей і ще більше питань для роздумів було у вчорашньому інтервю ексгубернатора і ексвласника Приватбанку (дуже розумної, сильної, послідовної і цинічної людини). Не всі ті, хто допомагав йому тоді добробати збирати і готувати-озброювати "покінчили життя самогубством"...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.