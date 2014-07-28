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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1144114511461147
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 07:02

  10/9/9 написав:
  Очкарик написав:Народ! Вы сами-то себя читаете?

Ну окрепла гривна непонятно на чем на пару десятков копеек, так что сразу апокалиптические сценарии рисовать?

:shock:

Та не тільки себе, а й інших:
https://strana.ua/news/172355-kolomojsk ... raine.html
Ну і одразу чомусь згадується плакат на стадіоні Дніпро "про Бєню, який про.... Дніпро".


"ты помнишь как все начиналось, все было впервые и вновь"(С)
https://strana.ua/articles/istorii/1719 ... jdane.html
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:14

  safonovstanislav написав:Упала гривна за 4 года в 3.5 раза, во столько же раз выросли цены в гривне, и во сколько же раз выросли зарплаты. Пострадали только те, у кого были гривневые запасы


Средняя зарплата украинца, по официальным данным, в конце 2013 года составляла 3619 гривен. Сейчас она равна 9042 гривен.

При этом осенью 2013 года курс доллара был чуть более 8 гривен. Сейчас доллар стоит 27,75 гривен.

Соответственно, эквивалент средней зарплаты в 2013 году составлял 443 доллара, а сейчас средняя зарплата - чуть меньше 290 долларов.

И где то о чем вы говорите, и это только почти спустя пять лет.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:55

  ЛАД написав:- В новый Майдан верю крайне слабо. По-моему, весьма маловероятно.Возможно не прав, но сегодня поднять на Майдан массы народа не реально (для этого нужна слишком уж дурацкая политика верхов - этого нет).

Сьогодні у київському метро бачив листівку з закликом прийти 24листопада о 14.00 на віче на Майдан.
Мене воно не цікавить, але гадаю, туєва хуча ратазєєв знайдеться завжди.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:32

  10/9/9 написав:
  ЛАД написав:- В новый Майдан верю крайне слабо. По-моему, весьма маловероятно.Возможно не прав, но сегодня поднять на Майдан массы народа не реально (для этого нужна слишком уж дурацкая политика верхов - этого нет).

Сьогодні у київському метро бачив листівку з закликом прийти 24листопада о 14.00 на віче на Майдан.
Мене воно не цікавить, але гадаю, туєва хуча ратазєєв знайдеться завжди.

Важко наперед знати - яка може бути причина Майдану.Подивіться на деякі масові акції протесту в країнах за останні роки.Якщо не помиляюсь,в Словенії цього року були масові акції протесту за вбивсво журналістки,у певних країнах - коли бензин здорожчав на декілька центів.І це при їхніх зарплатах.У деяких країнах - після здорожчання проїзду у міському транспорті.
А може в нас найближчі масові акції протесту зберуть євробляхери?А може збереться купа народу проти подорожчання комунальних платежів?А може ініціаторами будуть колишні АТОшники?А може країну сколихне чергове резонансне вбивстов журналіста або активіста?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:24

tea
не сколихне...звикли вже до всього

відчай і байдужість у багатьох (окрім молоді)


вітаю всіх з днем "гідності та свободи"
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:00

  prodigy написав:вітаю всіх з днем "гідності та свободи"


Спасибо, конечно.
Сегодня как раз жену уволили, работала в частном садике, хозяин начал считать новые цены за газ, подняли ему вывоз мусора и еще что-то, холодная вода поднялась с 8 ноября, труба какая-то на улице лопнула, водоканал запросил какую-то невменяемую сумму за ремонт, хозяин все бегал с калькулятором, прикрутил отопление, принес электрообогреватели, устроил замеры в этом случае, и короче впал в депрессию, и половину персонала уволил.

И где там наш Сафонов Станислав /с его протеже Ревой/, который тут писал о том, что предприниматели должны будут делать европейские зарплаты из-за обострившейся конкуренции на рынке труда из-за большого количества заробитчан.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:26

  prodigy написав:tea
не сколихне...звикли вже до всього

відчай і байдужість у багатьох (окрім молоді)


вітаю всіх з днем "гідності та свободи"

Дякую, навзаєм. Правда, для тих, хто там був сьогоднішнє святкування і свято ...
П.С. Крім всього, що я раніше писав виліз на днях ще нюанс. Всі ЗМІ і "аналітики" з кінця весни розказують про погану погоду і неврожай, а тут вчора чи позавчора інформація про черговий рекордний врожай! І головна причина - РІСТ ВРОЖАЙНОСТІ на 10-40 (кукурудза)!!!% Я згадував тут якось про врожайність нашу... Могла вирости і більше...
Може бути якийсь певний "розковбас" в найближчі дні. Завтра в США вихідний, отже завтра і після завтра МБ з нюансами режиму і надходження обовязкової частини. В понеділок вівторок роздріб (білий, сірий, чорний) буде конвертуватися після "чорної пятниці" кожен на своєму ринку. Ну і ПДВ компенсували біля 3 млрд з звичних 8-10 млрд, але про ПДВ я вже писав, і можуть кинути на початку наступного тижня, коли два дні подвійна пропозиція буде...
В загальному, щодо політики, майбутніх виборів багато відповідей і ще більше питань для роздумів було у вчорашньому інтервю ексгубернатора і ексвласника Приватбанку (дуже розумної, сильної, послідовної і цинічної людини). Не всі ті, хто допомагав йому тоді добробати збирати і готувати-озброювати "покінчили життя самогубством"...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:30

  freeze написав:
  prodigy написав:вітаю всіх з днем "гідності та свободи"


Спасибо, конечно.
Сегодня как раз жену уволили, работала в частном садике, хозяин начал считать новые цены за газ, подняли ему вывоз мусора и еще что-то, холодная вода поднялась с 8 ноября, труба какая-то на улице лопнула, водоканал запросил какую-то невменяемую сумму за ремонт, хозяин все бегал с калькулятором, прикрутил отопление, принес электрообогреватели, устроил замеры в этом случае, и короче впал в депрессию, и половину персонала уволил.

И где там наш Сафонов Станислав /с его протеже Ревой/, который тут писал о том, что предприниматели должны будут делать европейские зарплаты из-за обострившейся конкуренции на рынке труда из-за большого количества заробитчан.


Сегодня. заходя в разные торг точки , неск раз всё слышу рекламу - мы достойны Томаса ну и т д...А сам думаю - блин, людям нужно тепло, продукты, лекарства, мир,...луч надежды на улучшения.А с этим всё хуже и хуже. :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:49

  Vitl написав:................
Сегодня. заходя в разные торг точки , неск раз всё слышу рекламу - мы достойны Томаса ну и т д...А сам думаю - блин, людям нужно тепло, продукты, лекарства, мир,...луч надежды на улучшения.А с этим всё хуже и хуже. :(

Ряд товарищей из тех, кто у меня в подписи и не только, утверждает, что всё лучше и лучше. Я уже даже сомневаться начал, может, у меня со зрением что-то не то. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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