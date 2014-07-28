Додано: Сер 21 лис, 2018 19:26

prodigy написав: tea

не сколихне...звикли вже до всього



відчай і байдужість у багатьох (окрім молоді)





вітаю всіх з днем "гідності та свободи" не сколихне...звикли вже до всьоговідчай і байдужість у багатьох (окрім молоді)

Дякую, навзаєм. Правда, для тих, хто там був сьогоднішнє святкування і свято ...П.С. Крім всього, що я раніше писав виліз на днях ще нюанс. Всі ЗМІ і "аналітики" з кінця весни розказують про погану погоду і неврожай, а тут вчора чи позавчора інформація про черговий рекордний врожай! І головна причина - РІСТ ВРОЖАЙНОСТІ на 10-40 (кукурудза)!!!% Я згадував тут якось про врожайність нашу... Могла вирости і більше...Може бути якийсь певний "розковбас" в найближчі дні. Завтра в США вихідний, отже завтра і після завтра МБ з нюансами режиму і надходження обовязкової частини. В понеділок вівторок роздріб (білий, сірий, чорний) буде конвертуватися після "чорної пятниці" кожен на своєму ринку. Ну і ПДВ компенсували біля 3 млрд з звичних 8-10 млрд, але про ПДВ я вже писав, і можуть кинути на початку наступного тижня, коли два дні подвійна пропозиція буде...В загальному, щодо політики, майбутніх виборів багато відповідей і ще більше питань для роздумів було у вчорашньому інтервю ексгубернатора і ексвласника Приватбанку (дуже розумної, сильної, послідовної і цинічної людини). Не всі ті, хто допомагав йому тоді добробати збирати і готувати-озброювати "покінчили життя самогубством"...