_hunter написав:И каким боком труба к садику относится? -- частные садики по первым этажам жилых домов ютятся, вроде.
Снимают под детский садик большой частный дом на Фонтане, уже лет 10 как работают.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Снимают под детский садик большой частный дом на Фонтане, уже лет 10 как работают.
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:00
Всеравно странно: если это магистраль -- она в собствености этого же водоканала -- и садик к ее ремонту никаким боком не относится. А если подводку прорвало на придомовой територии -- ее и "самому" починить можно -- фигли те 40/55 мм латать? Или проблема запорный кран "найти"?
Странно, короче -- очень похоже на то, что "хазяин" тупо отмазки для увольнений понаходил...
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:27
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