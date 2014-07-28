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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:20
_hunter написав:И каким боком труба к садику относится? -- частные садики по первым этажам жилых домов ютятся, вроде.
Снимают под детский садик большой частный дом на Фонтане, уже лет 10 как работают.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:00
freeze написав:
_hunter написав:И каким боком труба к садику относится? -- частные садики по первым этажам жилых домов ютятся, вроде.
Снимают под детский садик большой частный дом на Фонтане, уже лет 10 как работают.
Всеравно странно: если это магистраль -- она в собствености этого же водоканала -- и садик к ее ремонту никаким боком не относится. А если подводку прорвало на придомовой територии -- ее и "самому" починить можно -- фигли те 40/55 мм латать? Или проблема запорный кран "найти"?
Странно, короче -- очень похоже на то, что "хазяин" тупо отмазки для увольнений понаходил...
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:27
prodigy написав:tea
не сколихне...звикли вже до всього
В нас після 2004 року думали,що другого Майдану не буде.
Вчора Аваков зробив заяву,що час толерантності від поліції закінчився.Буде розганяти євробляхерів жорстко і в рамках закону.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:54
tea написав:
Вчора Аваков зробив заяву,що час толерантності від поліції закінчився.Буде розганяти євробляхерів жорстко і в рамках закону.
Прямо дежа вю. Ровно пять лет назад я подобное уже от кого-то министра МВД слышал. По-моему это кстати Захарченко и в адрес в том числе Авакова говорил.
Кстати всех еще с одним большим праздником - 14-я годовщина Оранжевой Революции.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:05
freeze написав: tea написав:
Вчора Аваков зробив заяву,що час толерантності від поліції закінчився.Буде розганяти євробляхерів жорстко і в рамках закону.
Прямо дежа вю. Ровно пять лет назад я подобное уже от кого-то министра МВД слышал. По-моему это кстати Захарченко и в адрес в том числе Авакова говорил.
Кстати всех еще с одним большим праздником - 14-я годовщина Оранжевой Революции.
Что тоя не могу никак привыкнуть к новым праздникам, к названиям улиц и мн др.С удовольствием отмечаю 23 февраля, 8 марта и мне пофиг что там придумают.И улицы все люди называют по старому...в основном.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:41
Vitl написав: freeze написав: tea написав:
Вчора Аваков зробив заяву,що час толерантності від поліції закінчився.Буде розганяти євробляхерів жорстко і в рамках закону.
Прямо дежа вю. Ровно пять лет назад я подобное уже от кого-то министра МВД слышал. По-моему это кстати Захарченко и в адрес в том числе Авакова говорил.
Кстати всех еще с одним большим праздником - 14-я годовщина Оранжевой Революции.
Что тоя не могу никак привыкнуть к новым праздникам, к названиям улиц и мн др.С удовольствием отмечаю 23 февраля, 8 марта и мне пофиг что там придумают.И улицы все люди называют по старому...в основном.
Ленина и Карла Маркса называют пенсионеры, и то большинство перестроилось
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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