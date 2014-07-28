_hunter написав:И каким боком труба к садику относится? -- частные садики по первым этажам жилых домов ютятся, вроде.
Снимают под детский садик большой частный дом на Фонтане, уже лет 10 как работают.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Снимают под детский садик большой частный дом на Фонтане, уже лет 10 как работают.
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:00
Всеравно странно: если это магистраль -- она в собствености этого же водоканала -- и садик к ее ремонту никаким боком не относится. А если подводку прорвало на придомовой територии -- ее и "самому" починить можно -- фигли те 40/55 мм латать? Или проблема запорный кран "найти"?
Странно, короче -- очень похоже на то, что "хазяин" тупо отмазки для увольнений понаходил...
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:27
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:54
Прямо дежа вю. Ровно пять лет назад я подобное уже от кого-то министра МВД слышал. По-моему это кстати Захарченко и в адрес в том числе Авакова говорил.
Кстати всех еще с одним большим праздником - 14-я годовщина Оранжевой Революции.
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:05
Что тоя не могу никак привыкнуть к новым праздникам, к названиям улиц и мн др.С удовольствием отмечаю 23 февраля, 8 марта и мне пофиг что там придумают.И улицы все люди называют по старому...в основном.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:41
Ленина и Карла Маркса называют пенсионеры, и то большинство перестроилось
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:37
prodigy
Ленина и Карла Маркса называют пенсионеры, и то большинство перестроилось
Вот честно. в одном городе есть рядом и Л и М, но новых их названий я вообще не знаю и от знакомых не слышал.правда мы не пенсионеры
Собственно понятно, что с годами и даже десятилетиями привыкнут все.Просто не понятно другое - а почему при кучме и Кравчуке и юще этого не делалось.Тогда они предали Родину.А сейчас на это ж ещё и средства тратятся, кот не хватает на очевидные нужды.Где логика.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:40
Как я и предполагал, курс зацепился за уровень 28 и не хочет сильно отрываться.Просадки на 10-15 коп и то по покупке, а на продаже очень близко к 28.Есть мнение, что это до поры пока не конвертят занятую сумму.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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