RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1145114611471148
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

_hunter написав:И каким боком труба к садику относится? -- частные садики по первым этажам жилых домов ютятся, вроде.


Снимают под детский садик большой частный дом на Фонтане, уже лет 10 как работают.
freeze
4
 
Повідомлень: 8572
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2470 раз.
Подякували: 3456 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:00

  freeze написав:
_hunter написав:И каким боком труба к садику относится? -- частные садики по первым этажам жилых домов ютятся, вроде.


Снимают под детский садик большой частный дом на Фонтане, уже лет 10 как работают.

Всеравно странно: если это магистраль -- она в собствености этого же водоканала -- и садик к ее ремонту никаким боком не относится. А если подводку прорвало на придомовой територии -- ее и "самому" починить можно -- фигли те 40/55 мм латать? Или проблема запорный кран "найти"?
Странно, короче -- очень похоже на то, что "хазяин" тупо отмазки для увольнений понаходил...
_hunter
 
Повідомлень: 831
З нами з: 22.03.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:27

  prodigy написав:tea
не сколихне...звикли вже до всього

В нас після 2004 року думали,що другого Майдану не буде.
Вчора Аваков зробив заяву,що час толерантності від поліції закінчився.Буде розганяти євробляхерів жорстко і в рамках закону.
tea
 
Повідомлень: 16016
З нами з: 15.11.08
Подякував: 421 раз.
Подякували: 2077 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:54

  tea написав:Вчора Аваков зробив заяву,що час толерантності від поліції закінчився.Буде розганяти євробляхерів жорстко і в рамках закону.


Прямо дежа вю. Ровно пять лет назад я подобное уже от кого-то министра МВД слышал. По-моему это кстати Захарченко и в адрес в том числе Авакова говорил.

Кстати всех еще с одним большим праздником - 14-я годовщина Оранжевой Революции.
freeze
4
 
Повідомлень: 8572
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2470 раз.
Подякували: 3456 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:05

  freeze написав:
  tea написав:Вчора Аваков зробив заяву,що час толерантності від поліції закінчився.Буде розганяти євробляхерів жорстко і в рамках закону.


Прямо дежа вю. Ровно пять лет назад я подобное уже от кого-то министра МВД слышал. По-моему это кстати Захарченко и в адрес в том числе Авакова говорил.

Кстати всех еще с одним большим праздником - 14-я годовщина Оранжевой Революции.


Что тоя не могу никак привыкнуть к новым праздникам, к названиям улиц и мн др.С удовольствием отмечаю 23 февраля, 8 марта и мне пофиг что там придумают.И улицы все люди называют по старому...в основном.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14776
З нами з: 04.05.10
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:41

  Vitl написав:
  freeze написав:
  tea написав:Вчора Аваков зробив заяву,що час толерантності від поліції закінчився.Буде розганяти євробляхерів жорстко і в рамках закону.


Прямо дежа вю. Ровно пять лет назад я подобное уже от кого-то министра МВД слышал. По-моему это кстати Захарченко и в адрес в том числе Авакова говорил.

Кстати всех еще с одним большим праздником - 14-я годовщина Оранжевой Революции.


Что тоя не могу никак привыкнуть к новым праздникам, к названиям улиц и мн др.С удовольствием отмечаю 23 февраля, 8 марта и мне пофиг что там придумают.И улицы все люди называют по старому...в основном.


Ленина и Карла Маркса называют пенсионеры, и то большинство перестроилось
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4305
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:37

prodigy
Ленина и Карла Маркса называют пенсионеры, и то большинство перестроилось

Вот честно. в одном городе есть рядом и Л и М, но новых их названий я вообще не знаю и от знакомых не слышал.правда мы не пенсионеры :)
Собственно понятно, что с годами и даже десятилетиями привыкнут все.Просто не понятно другое - а почему при кучме и Кравчуке и юще этого не делалось.Тогда они предали Родину.А сейчас на это ж ещё и средства тратятся, кот не хватает на очевидные нужды.Где логика.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14776
З нами з: 04.05.10
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:40

Как я и предполагал, курс зацепился за уровень 28 и не хочет сильно отрываться.Просадки на 10-15 коп и то по покупке, а на продаже очень близко к 28.Есть мнение, что это до поры пока не конвертят занятую сумму.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14776
З нами з: 04.05.10
Подякував: 689 раз.
Подякували: 1510 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1145114611471148
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5645
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6970
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5239)
22.11.2018 22:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.