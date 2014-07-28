Додано: Чет 22 лис, 2018 21:40

Как я и предполагал, курс зацепился за уровень 28 и не хочет сильно отрываться.Просадки на 10-15 коп и то по покупке, а на продаже очень близко к 28.Есть мнение, что это до поры пока не конвертят занятую сумму.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.