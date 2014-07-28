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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1146114711481149
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:08

Ну Луценко здається казала, що як тільки приймуть бюджет19, так і зразу за це ЇМ дадуть пєчєньку-транш.
Ну як завжди пізно вночі (на ранок), щоб ніхто не бачив, прийняли бюджет19.
Ну і де пєчєнька-транш?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:21

  prodigy написав:......
мы сегодня искореняем остатки лжерелигии "коммунизм" (или "совок")навязанной нам из вне, ....

Утверждение достаточно сомнительное. Кому "нам" и откуда "извне"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Просьба закончить тему переименование, истории и политики
Faceless
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