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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1147114811491150>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:08

Ну Луценко здається казала, що як тільки приймуть бюджет19, так і зразу за це ЇМ дадуть пєчєньку-транш.
Ну як завжди пізно вночі (на ранок), щоб ніхто не бачив, прийняли бюджет19.
Ну і де пєчєнька-транш?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:21

  prodigy написав:......
мы сегодня искореняем остатки лжерелигии "коммунизм" (или "совок")навязанной нам из вне, ....

Утверждение достаточно сомнительное. Кому "нам" и откуда "извне"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Просьба закончить тему переименование, истории и политики
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:56

Что там по бюджету.Курс 29,6.Кто более подробно знает. что с курсами.Обычно цифры две - средний и на конец года.Опыт последних пару лет конечно говорит. что мешки ворочать этим деплутатам никто не мешает.курс то он и без их цифр какой то будет.Я теперь только понял, что цифра курса им нужна для того, чтобы дебет с кредитом на бумаге сошлись. чтобы под ней можно подпись поставить.А цена и бумаги и подписи...очень низкая.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:20

  Vitl написав:Что там по бюджету.Курс 29,6.Кто более подробно знает. что с курсами.Обычно цифры две - средний и на конец года.Опыт последних пару лет конечно говорит. что мешки ворочать этим деплутатам никто не мешает.курс то он и без их цифр какой то будет.Я теперь только понял, что цифра курса им нужна для того, чтобы дебет с кредитом на бумаге сошлись. чтобы под ней можно подпись поставить.А цена и бумаги и подписи...очень низкая.


курс на 80% зависит от транша , Маркарова теперь министр (без и.о.)-продолжает переговоры с МВФ ( но цену на газ повысить еще раз придется , и возможно в январе 2019)

http://финбаланс.ком.юа/news/Markarova ... fiv-na-haz
"Ми зараз намагаємося максимально швидко направити (затверджений держбюджет-2019) нашим партнерам. Я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо знати, коли МВФ буде готовий винести на розгляд ради директорів питання затвердження нової програми з Україною", - сказала О. Маркарова.

У той же час вона нагадала, що кошти Фонду, не залежно від обсягу першого траншу, будуть спрямовані в резерви НБУ. Мінфін розраховує на отримання коштів макрофінансової допомоги ЄС, а також залучення фінансування під гарантії Світового банку (СБ), які прив`язані до програми співпраці з МВФ.

"Ми сподіваємося ще в цьому році отримати EUR500 млн макрофінансової допомоги ЄС... Гарантія Світового банку становить $650 млн, це означає, що під цю гарантію ми можемо залучити $800 млн і більше, вийшовши з цієї гарантією на ринки", - сказала глава Мінфіну.

Як повідомлялося, місія МВФ і влади України в кінці жовтня досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA) на 3,9 млрд, яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), яка була затверджена в березні 2015 року і спливає в березні 2019 року.

программа 14 месячная ( до декабря 2019) 3.9 млрд дадут (предполагаю тремя траншами по 1,3) январь-апрель -сентябрь/окт 2019.
вывод: газ по 10000грн с января-фев 2019 и курс 28,20-28,50 до мая 2019 железно :mrgreen:
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:25

Vitl
та глобально никто никуя не знает. полярда слили, когда росли, а теперь осторожничают, шо то выкупают... ситуативно им конечно виднее приход-расход, но как воно буде никто не знает, поэтому не сторонник поступать, как нбу. походу большого движа до выборов не будет, но в этом годе я не игрок. надо было, как prodigy слить 5-10т. па 28+ на жизнь и ждать - но хто знал, у мну бабла мало для риска...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:01

prodigy
программа 14 месячная ( до декабря 2019) 3.9 млрд дадут (предполагаю тремя траншами по 1,3) январь-апрель -сентябрь/окт 2019.
вывод: газ по 10000грн с января-фев 2019 и курс 28,20-28,50 до мая 2019 железно :mrgreen:

С выводом можно и поспорить в пункте о курсе.Отдать то нужно в два раза больше в 2019, те звр па любому похудеют.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:04

  чик написав:Vitl
та глобально никто никуя не знает. полярда слили, когда росли, а теперь осторожничают, шо то выкупают... ситуативно им конечно виднее приход-расход, но как воно буде никто не знает, поэтому не сторонник поступать, как нбу. походу большого движа до выборов не будет, но в этом годе я не игрок. надо было, как prodigy слить 5-10т. па 28+ на жизнь и ждать - но хто знал, у мну бабла мало для риска...


Конечно точно никто не знает.Но в 2019 есть два периода , а то и три до, до, и после выборов :D И по курсу они могут значительно отличаться.А я наперёд не сдаю, только когда нет гривны и очень нужно, по чём есть по том и сдаю.Могу крипту вывести за гривну(но тебе не нужно :) )
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:16

  Vitl написав:А я наперёд не сдаю

так и я обычно наперёд не сдаю - бо лотерея, но бывает заметно, а сча поимели...

з.ы. кто не понял, аватарчик из фуфлыжного кино с участием джонни деппа и его бывшей, он там мою кликуху взял... жаль, шо с уходом квестора перестали делиться хорошим кино, я пытаюсь, но нечем :( за последние годы кроме «Ла-Ла Ленд» и отчасти "Прибытие" на 100% трудно шо то посоветовать, остальное дело вкуса...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:31

чик

"Прибытие"

Не помню, уже давненько ты посоветовал, а я посмотрел.Нормально, но дело вкуса.Вступить в контакт всегда не просто :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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