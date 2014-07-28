И ещё. почему то многие уверовали. что в этом году не будет избытка гривнеликвидности в конце-начале года.А почему. а потому что кто то где то какую то пургу написал и прочитал.А я предполагаю. шо усё будет, мож и поменьше, но будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:prodigy Ленина и Карла Маркса называют пенсионеры, и то большинство перестроилось
Вот честно. в одном городе есть рядом и Л и М, но новых их названий я вообще не знаю и от знакомых не слышал.правда мы не пенсионеры Собственно понятно, что с годами и даже десятилетиями привыкнут все.Просто не понятно другое - а почему при кучме и Кравчуке и юще этого не делалось.Тогда они предали Родину.А сейчас на это ж ещё и средства тратятся, кот не хватает на очевидные нужды.Где логика.
мы сегодня искореняем остатки лжерелигии "коммунизм" (или "совок")навязанной нам из вне, поэтому прежние "герои" не в почете и идет переименование улиц во всех городах. Недавно в Киеве убрали 2х Героев СССР Сабурова и Ивана Кудри.Прочитал биографию героев-один всю жизнь в НКВД(и лагерях), другой разведчик и любитель красивых женщин(ну это не минус а плюс ему).Не мне судить(пусть скажут историки) чего от этих героев было Украине больше пользы или вреда. Но процесс запущен и будут копать дальше-радянских письменників в топку (потом могут дойти и до Пушкина/Толстого/Лермонтова).Сейчас улициы называют именам "героев небесной сотни", погибшими в АТО. Но смерть даже за благое дело-еще не повод увековечивать имя погибшего. Думаю, слишком спешат. а по поводу бывших президентов-им было не до того (Кроме Ющенко-тут начал с УПА/Бандеры/Шухевича)-после развала СССР нужно было столько "приватизировать" или дать другим это сделать.
В качестве маленького литературного, выходного оф-па, если уж так угодно. Исходя из истории уничтожение памятников, переименование улиц, уничтожение книг - уничтожение прошлого. Подобное не приводит к какому-либо витку развития, как раз наоборот. Из реальной жизни, знаю, что сейчас массово из библиотек убирают целые фонды, причем уничтожая, попросту сдавая в макулатуру. Один из таких фондов за "первую ходку" уменьшился на 6000 книг и это не политэкономия, Маркс или научный коммунизм. Технические книги, художественная литература и история и быт Украины если уж на то пошло. Хаос в уничтожении "лжерелигии" захватывает с собой остальное.
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так и я обычно наперёд не сдаю - бо лотерея, но бывает заметно, а сча поимели...
з.ы. кто не понял, аватарчик из фуфлыжного кино с участием джонни деппа и его бывшей, он там мою кликуху взял... жаль, шо с уходом квестора перестали делиться хорошим кино, я пытаюсь, но нечем за последние годы кроме «Ла-Ла Ленд» и отчасти "Прибытие" на 100% трудно шо то посоветовать, остальное дело вкуса...
Да, Прибытие оценил, хотя мало кому заходит. А мюзиклы не люблю