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Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:33
И ещё. почему то многие уверовали. что в этом году не будет избытка гривнеликвидности в конце-начале года.А почему. а потому что кто то где то какую то пургу написал и прочитал.А я предполагаю. шо усё будет, мож и поменьше, но будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:36
В качестве маленького литературного, выходного оф-па, если уж так угодно.
Исходя из истории уничтожение памятников, переименование улиц, уничтожение книг - уничтожение прошлого. Подобное не приводит к какому-либо витку развития, как раз наоборот. Из реальной жизни, знаю, что сейчас массово из библиотек убирают целые фонды, причем уничтожая, попросту сдавая в макулатуру. Один из таких фондов за "первую ходку" уменьшился на 6000 книг и это не политэкономия, Маркс или научный коммунизм. Технические книги, художественная литература и история и быт Украины если уж на то пошло. Хаос в уничтожении "лжерелигии" захватывает с собой остальное.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:40
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Да, Прибытие оценил, хотя мало кому заходит.
А мюзиклы не люблю
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:38
у дени вильнёв и кристофер нолана для мну почти все фильмы интересные - это новое поколение зрелищных, типа спилберга, кэмерона... "прибытие" не шедевр, там эти рукоплескания в конце и т.п. много клише, но есть шо то от тарковского, аля солярис и по сюжету, человек зная и имея возможность изменить будущее своего ребёнка, не потерять его и семью - неоднозначно , а мюзиклы на любителя и если не знать инглишь, только с сабами, иначе бессмысленно... оч тяжело снять стоящее в этом жанре. лала просто классика, типа шервудских зонтиков - кажется просто, но это обманчиво... замечательное, романтическое кино с шикарными саундтреками - я раза три смотрел
з.ы. ждал убийца 2, но другой режиссёр и фсё
а шо делать?
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:13
Недавно стал мониторить неблокбастерное, артхаусное кино
Артхаусный неплохой фильм, достаточно известный
Убийство священного оленя
Тоже артхаусный психологический триллер, правда 2005 года, но кто не видел можно смотреть
Останься
Фильм интересен для меня тем, что мы женой посмотрели его и заценили, обсудили сюжет и развязку, а затем на следующий день, я решил промониторить рецензии, наткнулся на одну рецензию, которая объясняла смысл фильма, и оказалось, что мы все действия фильма восприняли с точностью до наоборот )))
Мрачный артхаусный полутриллер
Возмутители спокойствия
Вот три фильма за пару месяцев, которые я посмотрел, и потом мысли как-то возвращались к этим фильмам.
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