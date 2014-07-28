Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:33

И ещё. почему то многие уверовали. что в этом году не будет избытка гривнеликвидности в конце-начале года.А почему. а потому что кто то где то какую то пургу написал и прочитал.А я предполагаю. шо усё будет, мож и поменьше, но будет.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.