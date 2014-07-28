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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1147114811491150
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:33

И ещё. почему то многие уверовали. что в этом году не будет избытка гривнеликвидности в конце-начале года.А почему. а потому что кто то где то какую то пургу написал и прочитал.А я предполагаю. шо усё будет, мож и поменьше, но будет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:36

  prodigy написав:
  Vitl написав:prodigy
Ленина и Карла Маркса называют пенсионеры, и то большинство перестроилось

Вот честно. в одном городе есть рядом и Л и М, но новых их названий я вообще не знаю и от знакомых не слышал.правда мы не пенсионеры :)
Собственно понятно, что с годами и даже десятилетиями привыкнут все.Просто не понятно другое - а почему при кучме и Кравчуке и юще этого не делалось.Тогда они предали Родину.А сейчас на это ж ещё и средства тратятся, кот не хватает на очевидные нужды.Где логика.


мы сегодня искореняем остатки лжерелигии "коммунизм" (или "совок")навязанной нам из вне, поэтому прежние "герои" не в почете и идет переименование улиц во всех городах. Недавно в Киеве убрали 2х Героев СССР Сабурова и Ивана Кудри.Прочитал биографию героев-один всю жизнь в НКВД(и лагерях), другой разведчик и любитель красивых женщин(ну это не минус а плюс ему).Не мне судить(пусть скажут историки) чего от этих героев было Украине больше пользы или вреда. Но процесс запущен и будут копать дальше-радянских письменників в топку (потом могут дойти и до Пушкина/Толстого/Лермонтова).Сейчас улициы называют именам "героев небесной сотни", погибшими в АТО. Но смерть даже за благое дело-еще не повод увековечивать имя погибшего. Думаю, слишком спешат.
а по поводу бывших президентов-им было не до того (Кроме Ющенко-тут начал с УПА/Бандеры/Шухевича)-после развала СССР нужно было столько "приватизировать" или дать другим это сделать.

В качестве маленького литературного, выходного оф-па, если уж так угодно.
Исходя из истории уничтожение памятников, переименование улиц, уничтожение книг - уничтожение прошлого. Подобное не приводит к какому-либо витку развития, как раз наоборот. Из реальной жизни, знаю, что сейчас массово из библиотек убирают целые фонды, причем уничтожая, попросту сдавая в макулатуру. Один из таких фондов за "первую ходку" уменьшился на 6000 книг и это не политэкономия, Маркс или научный коммунизм. Технические книги, художественная литература и история и быт Украины если уж на то пошло. Хаос в уничтожении "лжерелигии" захватывает с собой остальное.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

чик написав:
  Vitl написав:А я наперёд не сдаю

так и я обычно наперёд не сдаю - бо лотерея, но бывает заметно, а сча поимели...

з.ы. кто не понял, аватарчик из фуфлыжного кино с участием джонни деппа и его бывшей, он там мою кликуху взял... жаль, шо с уходом квестора перестали делиться хорошим кино, я пытаюсь, но нечем :( за последние годы кроме «Ла-Ла Ленд» и отчасти "Прибытие" на 100% трудно шо то посоветовать, остальное дело вкуса...


Да, Прибытие оценил, хотя мало кому заходит.
А мюзиклы не люблю
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:38

  Faceless написав:Vitl Да, Прибытие оценил, хотя мало кому заходит.
А мюзиклы не люблю

у дени вильнёв и кристофер нолана для мну почти все фильмы интересные - это новое поколение зрелищных, типа спилберга, кэмерона... "прибытие" не шедевр, там эти рукоплескания в конце и т.п. много клише, но есть шо то от тарковского, аля солярис и по сюжету, человек зная и имея возможность изменить будущее своего ребёнка, не потерять его и семью - неоднозначно :roll:, а мюзиклы на любителя и если не знать инглишь, только с сабами, иначе бессмысленно... оч тяжело снять стоящее в этом жанре. лала просто классика, типа шервудских зонтиков - кажется просто, но это обманчиво... замечательное, романтическое кино с шикарными саундтреками - я раза три смотрел :oops:

з.ы. ждал убийца 2, но другой режиссёр и фсё :(
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:13

Недавно стал мониторить неблокбастерное, артхаусное кино

Артхаусный неплохой фильм, достаточно известный
Убийство священного оленя http://gidonline.in/film/ubijstvo-svyashhennogo-olenya/

Тоже артхаусный психологический триллер, правда 2005 года, но кто не видел можно смотреть
Останься http://kinokrad.co/278516-ostansya.html
Фильм интересен для меня тем, что мы женой посмотрели его и заценили, обсудили сюжет и развязку, а затем на следующий день, я решил промониторить рецензии, наткнулся на одну рецензию, которая объясняла смысл фильма, и оказалось, что мы все действия фильма восприняли с точностью до наоборот )))

Мрачный артхаусный полутриллер
Возмутители спокойствия
http://baskino.me/films/trillery/9173-v ... tviya.html

Вот три фильма за пару месяцев, которые я посмотрел, и потом мысли как-то возвращались к этим фильмам.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 01:03

  freeze написав:Недавно стал мониторить неблокбастерное, артхаусное кино

продолжайте святое дело - заценим...
мои не смогли осилить даже "блокбакстер" искусственный разум спилберга :(
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:25

  Vitl написав:И ещё. почему то многие уверовали. что в этом году не будет избытка гривнеликвидности в конце-начале года.А почему. а потому что кто то где то какую то пургу написал и прочитал.А я предполагаю. шо усё будет, мож и поменьше, но будет.

Приветствую!
Думаю, выброс бюджетных денег будет во второй половине декабря, но несравнимо меньше , чем в прошлые годы! И традиционная конвертация выручки после НГ-Рождества тоже будет чисел до 20 января!
Я ожидаю подскок курса, но,как уже писал, он не будет сильным - есть чувство, что даже 29 не увидим!
Слышал об усилении контроля партиями на местных уровнях за расходованием бюджетных средств - обязательно профинансировать расходы личных фондов депутатов, которые направляются на «добрые» дела по месту избрания! Требуют меньше воровства и откатов, и больше , по факту и даже визуально, отремонтированных дорог, новых окон в подъездах, теплопунктов!
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:37

SAndriy1

залишки на ЄКР на 05/11/18 12970 млн
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publ ... gory/23608

и они постоянно уменьшаются с сентября, денег практически нет и не надеюсь(что-то безусловно допечатают), что в декабре пик на ЄКР будет выше 32-35 млрд
ну хотя бы это.

на декабрь-январь не ожидаю курса выше 28,50/60 (даже без транша)
но если МВФ не даст до февраля, то в феврале ожидаю 29+
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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