Додано: Суб 24 лис, 2018 21:13

freeze написав: orest написав: Люди реально готові інвестувати в економіку серйозні гроші. Але в разі,якщо буде виконаний певний перелік вимог (зрештою, його хто вже тільки не озвучував). Люди реально готові інвестувати в економіку серйозні гроші. Але в разі,якщо буде виконаний певний перелік вимог (зрештою, його хто вже тільки не озвучував).



Вот я реально не допонимаю, почему лозунгом страны сейчас стали бигборды про томос, веру и язык, а не бигборды - приглашаем ваши деньги, приглашаем высокие технологии, обещаем, что ваша собственность будет защищена, у вас определенный период будут финансовые льготы, рады вас видеть, скажите, что вас сдерживает, чтобы вы проинвестировали технологичные производства в нашу страну, мы устраним препятствия.



Стойкое ощущение дурдома, игнорируются фундаментальные экономические истины. Вот я реально не допонимаю, почему лозунгом страны сейчас стали бигборды про томос, веру и язык, а не бигборды - приглашаем ваши деньги, приглашаем высокие технологии, обещаем, что ваша собственность будет защищена, у вас определенный период будут финансовые льготы, рады вас видеть, скажите, что вас сдерживает, чтобы вы проинвестировали технологичные производства в нашу страну, мы устраним препятствия.Стойкое ощущение дурдома, игнорируются фундаментальные экономические истины.

Очень стойкое.И зомбируются даже грамотные и умные люди, типа наших коллег.Да, есть и мульти, но сколько их...Зайдите в супермаркеты - спроса нет. цены космос.Люди со средней 9000 не могут покупать товары. прилавки забиты минус 25% минус 50%, акция, розпродаж.Чтобы вливать куда то деньги нужны гарантии и ДОВЕРИЕ.Какое оно может быть если курс 29,3 поддерживается 26.Как бизнес может что то правильно рассчитать.Если из каждого утюга одни обещания а год из года проблемы одни и те же.Яркий пример - очередной срыв отоп сезона, заём средств под бешеный процент и т д.Я когда даю деньги в долг. всегда кроме прочих задаю вопрос - эти деньги нужны для дела или для покрытия другого долгаСоответственно последнее недопустимо.неужели Орест не понимает. что адекватные бизнесмены не понесут деньги должнику по уши