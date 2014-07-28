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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1148114911501151
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:32

  SAndriy1 написав:
  Vitl написав:И ещё. почему то многие уверовали. что в этом году не будет избытка гривнеликвидности в конце-начале года.А почему. а потому что кто то где то какую то пургу написал и прочитал.А я предполагаю. шо усё будет, мож и поменьше, но будет.

Приветствую!
Думаю, выброс бюджетных денег будет во второй половине декабря, но несравнимо меньше , чем в прошлые годы! И традиционная конвертация выручки после НГ-Рождества тоже будет чисел до 20 января!
Я ожидаю подскок курса, но,как уже писал, он не будет сильным - есть чувство, что даже 29 не увидим!
Слышал об усилении контроля партиями на местных уровнях за расходованием бюджетных средств - обязательно профинансировать расходы личных фондов депутатов, которые направляются на «добрые» дела по месту избрания! Требуют меньше воровства и откатов, и больше , по факту и даже визуально, отремонтированных дорог, новых окон в подъездах, теплопунктов!

Згоден, щось схоже я також писав раніше.
Зараз в Києві проходить інвестиційний форум. Зїхалося десятки українців, які в різних країнах світу досягнули значних бізнесових успіхів і стали мультиміліонерами. Люди реально готові інвестувати в економіку серйозні гроші. Але в разі,якщо буде виконаний певний перелік вимог (зрештою, його хто вже тільки не озвучував). Домовлятися прийшли всі і Гройсман і Кубів і Парубій і інші. Навіть президент хотів на відкриття, але знаючи його здвиг на металошукачах,рамках, огорожах і інших безпідставних приниженнях решти оточуючих, відмовили (все таки то не рідні небесної сотні, можуть і не промовчати, не стерпіти).
Побачимо, що з того вийде.
І трохи роздумів не про наш акваріум, а про світові води з потужними течіями, циркуляцією і тд.
http://www.profinance.ru/news/2018/11/2 ... -slom.html
Рівень 1,11 чи 1,1 виглядає правдивим. А все решта стане якось прогнозовано після того, коли стане зрозуміло доки, а саме головне - для чого, впаде ціна нафти.
Дуже цікавим виглядає список країн, яким дозволили торгувати нафтою з Іраном… Дуже схоже на зони підвищеного інтересу і впливу Москви і їх головного партнера з питань гегемонії на материку. Кілька місяців євро на цих рівнях і Німеччина відчула проблеми, а ціна нафти і право торгувати з Іраном дає певним країнам можливість відновити економіку… Також є підозра, що ціну того, що піде по трубах північного потоку і саму його необхідність, хочуть максимально зменшити з усіма наслідками…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:59

  orest написав:Люди реально готові інвестувати в економіку серйозні гроші. Але в разі,якщо буде виконаний певний перелік вимог (зрештою, його хто вже тільки не озвучував).


Вот я реально не допонимаю, почему лозунгом страны сейчас стали бигборды про томос, веру и язык, а не бигборды - приглашаем ваши деньги, приглашаем высокие технологии, обещаем, что ваша собственность будет защищена, у вас определенный период будут финансовые льготы, рады вас видеть, скажите, что вас сдерживает, чтобы вы проинвестировали технологичные производства в нашу страну, мы устраним препятствия.

Стойкое ощущение дурдома, игнорируются фундаментальные экономические истины.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:04

  freeze написав:Вот я реально не допонимаю, почему лозунгом страны сейчас стали бигборды про томос, веру и язык

Потому что укр. методички - это плохая копия запоребриковских.
Не напоминает "православие", "притеснение русского языка", "русский мир"?
Никто не парится с оригинальностью, или правдоподобностью. А зачем, пипл не против :)

Оттуда кстати почерпнули практику бесконечных ремонтов тротуаров и т.п., с асфальтом в снег и дождь.

Сейчас осваивают технологию добычи денег с помощью "мегастроек".
Откуда думаете они эти идеи берут?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:11

Париж сейчас. Протесты против подорожания топлива. А нам слабо. Ведь у нас топливо из Роттердама+, импортный паритет, и т.д.

https://twitter.com/le_Parisien/status/ ... 2264933377
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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