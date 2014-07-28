Додано: Суб 24 лис, 2018 20:32

SAndriy1 написав: Vitl написав: И ещё. почему то многие уверовали. что в этом году не будет избытка гривнеликвидности в конце-начале года.А почему. а потому что кто то где то какую то пургу написал и прочитал.А я предполагаю. шо усё будет, мож и поменьше, но будет. И ещё. почему то многие уверовали. что в этом году не будет избытка гривнеликвидности в конце-начале года.А почему. а потому что кто то где то какую то пургу написал и прочитал.А я предполагаю. шо усё будет, мож и поменьше, но будет.

Приветствую!

Думаю, выброс бюджетных денег будет во второй половине декабря, но несравнимо меньше , чем в прошлые годы! И традиционная конвертация выручки после НГ-Рождества тоже будет чисел до 20 января!

Я ожидаю подскок курса, но,как уже писал, он не будет сильным - есть чувство, что даже 29 не увидим!

Слышал об усилении контроля партиями на местных уровнях за расходованием бюджетных средств - обязательно профинансировать расходы личных фондов депутатов, которые направляются на «добрые» дела по месту избрания! Требуют меньше воровства и откатов, и больше , по факту и даже визуально, отремонтированных дорог, новых окон в подъездах, теплопунктов! Приветствую!Думаю, выброс бюджетных денег будет во второй половине декабря, но несравнимо меньше , чем в прошлые годы! И традиционная конвертация выручки после НГ-Рождества тоже будет чисел до 20 января!Я ожидаю подскок курса, но,как уже писал, он не будет сильным - есть чувство, что даже 29 не увидим!Слышал об усилении контроля партиями на местных уровнях за расходованием бюджетных средств - обязательно профинансировать расходы личных фондов депутатов, которые направляются на «добрые» дела по месту избрания! Требуют меньше воровства и откатов, и больше , по факту и даже визуально, отремонтированных дорог, новых окон в подъездах, теплопунктов!

Згоден, щось схоже я також писав раніше.Зараз в Києві проходить інвестиційний форум. Зїхалося десятки українців, які в різних країнах світу досягнули значних бізнесових успіхів і стали мультиміліонерами. Люди реально готові інвестувати в економіку серйозні гроші. Але в разі,якщо буде виконаний певний перелік вимог (зрештою, його хто вже тільки не озвучував). Домовлятися прийшли всі і Гройсман і Кубів і Парубій і інші. Навіть президент хотів на відкриття, але знаючи його здвиг на металошукачах,рамках, огорожах і інших безпідставних приниженнях решти оточуючих, відмовили (все таки то не рідні небесної сотні, можуть і не промовчати, не стерпіти).Побачимо, що з того вийде.І трохи роздумів не про наш акваріум, а про світові води з потужними течіями, циркуляцією і тд.Рівень 1,11 чи 1,1 виглядає правдивим. А все решта стане якось прогнозовано після того, коли стане зрозуміло доки, а саме головне - для чого, впаде ціна нафти.Дуже цікавим виглядає список країн, яким дозволили торгувати нафтою з Іраном… Дуже схоже на зони підвищеного інтересу і впливу Москви і їх головного партнера з питань гегемонії на материку. Кілька місяців євро на цих рівнях і Німеччина відчула проблеми, а ціна нафти і право торгувати з Іраном дає певним країнам можливість відновити економіку… Також є підозра, що ціну того, що піде по трубах північного потоку і саму його необхідність, хочуть максимально зменшити з усіма наслідками…