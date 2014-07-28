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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1148114911501151
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:32

  SAndriy1 написав:
  Vitl написав:И ещё. почему то многие уверовали. что в этом году не будет избытка гривнеликвидности в конце-начале года.А почему. а потому что кто то где то какую то пургу написал и прочитал.А я предполагаю. шо усё будет, мож и поменьше, но будет.

Приветствую!
Думаю, выброс бюджетных денег будет во второй половине декабря, но несравнимо меньше , чем в прошлые годы! И традиционная конвертация выручки после НГ-Рождества тоже будет чисел до 20 января!
Я ожидаю подскок курса, но,как уже писал, он не будет сильным - есть чувство, что даже 29 не увидим!
Слышал об усилении контроля партиями на местных уровнях за расходованием бюджетных средств - обязательно профинансировать расходы личных фондов депутатов, которые направляются на «добрые» дела по месту избрания! Требуют меньше воровства и откатов, и больше , по факту и даже визуально, отремонтированных дорог, новых окон в подъездах, теплопунктов!

Згоден, щось схоже я також писав раніше.
Зараз в Києві проходить інвестиційний форум. Зїхалося десятки українців, які в різних країнах світу досягнули значних бізнесових успіхів і стали мультиміліонерами. Люди реально готові інвестувати в економіку серйозні гроші. Але в разі,якщо буде виконаний певний перелік вимог (зрештою, його хто вже тільки не озвучував). Домовлятися прийшли всі і Гройсман і Кубів і Парубій і інші. Навіть президент хотів на відкриття, але знаючи його здвиг на металошукачах,рамках, огорожах і інших безпідставних приниженнях решти оточуючих, відмовили (все таки то не рідні небесної сотні, можуть і не промовчати, не стерпіти).
Побачимо, що з того вийде.
І трохи роздумів не про наш акваріум, а про світові води з потужними течіями, циркуляцією і тд.
http://www.profinance.ru/news/2018/11/2 ... -slom.html
Рівень 1,11 чи 1,1 виглядає правдивим. А все решта стане якось прогнозовано після того, коли стане зрозуміло доки, а саме головне - для чого, впаде ціна нафти.
Дуже цікавим виглядає список країн, яким дозволили торгувати нафтою з Іраном… Дуже схоже на зони підвищеного інтересу і впливу Москви і їх головного партнера з питань гегемонії на материку. Кілька місяців євро на цих рівнях і Німеччина відчула проблеми, а ціна нафти і право торгувати з Іраном дає певним країнам можливість відновити економіку… Також є підозра, що ціну того, що піде по трубах північного потоку і саму його необхідність, хочуть максимально зменшити з усіма наслідками…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:59

  orest написав:Люди реально готові інвестувати в економіку серйозні гроші. Але в разі,якщо буде виконаний певний перелік вимог (зрештою, його хто вже тільки не озвучував).


Вот я реально не допонимаю, почему лозунгом страны сейчас стали бигборды про томос, веру и язык, а не бигборды - приглашаем ваши деньги, приглашаем высокие технологии, обещаем, что ваша собственность будет защищена, у вас определенный период будут финансовые льготы, рады вас видеть, скажите, что вас сдерживает, чтобы вы проинвестировали технологичные производства в нашу страну, мы устраним препятствия.

Стойкое ощущение дурдома, игнорируются фундаментальные экономические истины.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:04

удалил
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 24 лис, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:11

удалил
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 24 лис, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:13

  freeze написав:
  orest написав:Люди реально готові інвестувати в економіку серйозні гроші. Але в разі,якщо буде виконаний певний перелік вимог (зрештою, його хто вже тільки не озвучував).


Вот я реально не допонимаю, почему лозунгом страны сейчас стали бигборды про томос, веру и язык, а не бигборды - приглашаем ваши деньги, приглашаем высокие технологии, обещаем, что ваша собственность будет защищена, у вас определенный период будут финансовые льготы, рады вас видеть, скажите, что вас сдерживает, чтобы вы проинвестировали технологичные производства в нашу страну, мы устраним препятствия.

Стойкое ощущение дурдома, игнорируются фундаментальные экономические истины.


Очень стойкое.И зомбируются даже грамотные и умные люди, типа наших коллег.Да, есть и мульти, но сколько их...Зайдите в супермаркеты - спроса нет. цены космос.Люди со средней 9000 не могут покупать товары. прилавки забиты минус 25% минус 50%, акция, розпродаж.Чтобы вливать куда то деньги нужны гарантии и ДОВЕРИЕ.Какое оно может быть если курс 29,3 поддерживается 26.Как бизнес может что то правильно рассчитать.Если из каждого утюга одни обещания а год из года проблемы одни и те же.Яркий пример - очередной срыв отоп сезона, заём средств под бешеный процент и т д.Я когда даю деньги в долг. всегда кроме прочих задаю вопрос - эти деньги нужны для дела или для покрытия другого долга :?: Соответственно последнее недопустимо.неужели Орест не понимает. что адекватные бизнесмены не понесут деньги должнику по уши :?: :o
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:22

Vitl Чого я не розумію? Може ще раз уважно прочитати що я написав???
1 Мультиміліонери - українці але громадяни Канади, США, Австралії, Німеччини...
2 Готові інвестувати в бізнес,економіку: сміттєпереробні, енргозбереження, транспорт, інфрастпуктуру,сг і тд. А не зичити щоськомусь
3 При виконанні умов: захист приватної власності, рівність перед правом і законом...
П.С. Можна хоть якось згадати тему чатику, чи тільки одна політика і то без думок аналізу і тд (зауваження до багатьох)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:57

  Faceless написав:Просьба закончить тему переименование, истории и политики


так выходные же))

предлагаю маленький опрос:«Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:10

  orest написав:Vitl Чого я не розумію? Може ще раз уважно прочитати що я написав???
1 Мультиміліонери - українці але громадяни Канади, США, Австралії, Німеччини...
2 Готові інвестувати в бізнес,економіку: сміттєпереробні, енргозбереження, транспорт, інфрастпуктуру,сг і тд. А не зичити щоськомусь
3 При виконанні умов: захист приватної власності, рівність перед правом і законом...
П.С. Можна хоть якось згадати тему чатику, чи тільки одна політика і то без думок аналізу і тд (зауваження до багатьох)


Орест, не ображайся, але по курсу нема чого балакати-курс тримають міцно, мабудь до квітня втримают. А потім хто зна :roll:

не вірю в суттєві зміни в єкономіці і не очікую значних інвестицій навіть в майбутньлму і росту ВВП більше ніж на 10% за 5 років.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:18

  prodigy написав:росту ВВП більше ніж на 10% за 5 років.


Это всего на 2 процента в год. Дно было таким низким, что при любых раскладах превысит 10 процентов за 5 лет, имхо. Единственное условие, чтобы не было за это время цунами мирового кризиса. Иногда почитаешь многобуквенного с его приближающемся апокалипсисом, и испытываешь чувство некоторого беспокойства.

5000 долларов в месяц, счастливым нет, пожалуй, спокойным.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

На 10 $ можно хорошо жить в месяц - если 5, то это контроль за тратами и ограничение в поездках зарубеж!
SAndriy1
 
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