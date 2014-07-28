Vitl написав:И ещё. почему то многие уверовали. что в этом году не будет избытка гривнеликвидности в конце-начале года.А почему. а потому что кто то где то какую то пургу написал и прочитал.А я предполагаю. шо усё будет, мож и поменьше, но будет.
Приветствую! Думаю, выброс бюджетных денег будет во второй половине декабря, но несравнимо меньше , чем в прошлые годы! И традиционная конвертация выручки после НГ-Рождества тоже будет чисел до 20 января! Я ожидаю подскок курса, но,как уже писал, он не будет сильным - есть чувство, что даже 29 не увидим! Слышал об усилении контроля партиями на местных уровнях за расходованием бюджетных средств - обязательно профинансировать расходы личных фондов депутатов, которые направляются на «добрые» дела по месту избрания! Требуют меньше воровства и откатов, и больше , по факту и даже визуально, отремонтированных дорог, новых окон в подъездах, теплопунктов!
Згоден, щось схоже я також писав раніше. Зараз в Києві проходить інвестиційний форум. Зїхалося десятки українців, які в різних країнах світу досягнули значних бізнесових успіхів і стали мультиміліонерами. Люди реально готові інвестувати в економіку серйозні гроші. Але в разі,якщо буде виконаний певний перелік вимог (зрештою, його хто вже тільки не озвучував). Домовлятися прийшли всі і Гройсман і Кубів і Парубій і інші. Навіть президент хотів на відкриття, але знаючи його здвиг на металошукачах,рамках, огорожах і інших безпідставних приниженнях решти оточуючих, відмовили (все таки то не рідні небесної сотні, можуть і не промовчати, не стерпіти). Побачимо, що з того вийде. І трохи роздумів не про наш акваріум, а про світові води з потужними течіями, циркуляцією і тд. http://www.profinance.ru/news/2018/11/2 ... -slom.html Рівень 1,11 чи 1,1 виглядає правдивим. А все решта стане якось прогнозовано після того, коли стане зрозуміло доки, а саме головне - для чого, впаде ціна нафти. Дуже цікавим виглядає список країн, яким дозволили торгувати нафтою з Іраном… Дуже схоже на зони підвищеного інтересу і впливу Москви і їх головного партнера з питань гегемонії на материку. Кілька місяців євро на цих рівнях і Німеччина відчула проблеми, а ціна нафти і право торгувати з Іраном дає певним країнам можливість відновити економіку… Також є підозра, що ціну того, що піде по трубах північного потоку і саму його необхідність, хочуть максимально зменшити з усіма наслідками…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Люди реально готові інвестувати в економіку серйозні гроші. Але в разі,якщо буде виконаний певний перелік вимог (зрештою, його хто вже тільки не озвучував).
Вот я реально не допонимаю, почему лозунгом страны сейчас стали бигборды про томос, веру и язык, а не бигборды - приглашаем ваши деньги, приглашаем высокие технологии, обещаем, что ваша собственность будет защищена, у вас определенный период будут финансовые льготы, рады вас видеть, скажите, что вас сдерживает, чтобы вы проинвестировали технологичные производства в нашу страну, мы устраним препятствия.
orest написав:Люди реально готові інвестувати в економіку серйозні гроші. Але в разі,якщо буде виконаний певний перелік вимог (зрештою, його хто вже тільки не озвучував).
Вот я реально не допонимаю, почему лозунгом страны сейчас стали бигборды про томос, веру и язык, а не бигборды - приглашаем ваши деньги, приглашаем высокие технологии, обещаем, что ваша собственность будет защищена, у вас определенный период будут финансовые льготы, рады вас видеть, скажите, что вас сдерживает, чтобы вы проинвестировали технологичные производства в нашу страну, мы устраним препятствия.
Очень стойкое.И зомбируются даже грамотные и умные люди, типа наших коллег.Да, есть и мульти, но сколько их...Зайдите в супермаркеты - спроса нет. цены космос.Люди со средней 9000 не могут покупать товары. прилавки забиты минус 25% минус 50%, акция, розпродаж.Чтобы вливать куда то деньги нужны гарантии и ДОВЕРИЕ.Какое оно может быть если курс 29,3 поддерживается 26.Как бизнес может что то правильно рассчитать.Если из каждого утюга одни обещания а год из года проблемы одни и те же.Яркий пример - очередной срыв отоп сезона, заём средств под бешеный процент и т д.Я когда даю деньги в долг. всегда кроме прочих задаю вопрос - эти деньги нужны для дела или для покрытия другого долга Соответственно последнее недопустимо.неужели Орест не понимает. что адекватные бизнесмены не понесут деньги должнику по уши
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl Чого я не розумію? Може ще раз уважно прочитати що я написав??? 1 Мультиміліонери - українці але громадяни Канади, США, Австралії, Німеччини... 2 Готові інвестувати в бізнес,економіку: сміттєпереробні, енргозбереження, транспорт, інфрастпуктуру,сг і тд. А не зичити щоськомусь 3 При виконанні умов: захист приватної власності, рівність перед правом і законом... П.С. Можна хоть якось згадати тему чатику, чи тільки одна політика і то без думок аналізу і тд (зауваження до багатьох)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Vitl Чого я не розумію? Може ще раз уважно прочитати що я написав??? 1 Мультиміліонери - українці але громадяни Канади, США, Австралії, Німеччини... 2 Готові інвестувати в бізнес,економіку: сміттєпереробні, енргозбереження, транспорт, інфрастпуктуру,сг і тд. А не зичити щоськомусь 3 При виконанні умов: захист приватної власності, рівність перед правом і законом... П.С. Можна хоть якось згадати тему чатику, чи тільки одна політика і то без думок аналізу і тд (зауваження до багатьох)
Орест, не ображайся, але по курсу нема чого балакати-курс тримають міцно, мабудь до квітня втримают. А потім хто зна
не вірю в суттєві зміни в єкономіці і не очікую значних інвестицій навіть в майбутньлму і росту ВВП більше ніж на 10% за 5 років.
prodigy написав:росту ВВП більше ніж на 10% за 5 років.
Это всего на 2 процента в год. Дно было таким низким, что при любых раскладах превысит 10 процентов за 5 лет, имхо. Единственное условие, чтобы не было за это время цунами мирового кризиса. Иногда почитаешь многобуквенного с его приближающемся апокалипсисом, и испытываешь чувство некоторого беспокойства.
5000 долларов в месяц, счастливым нет, пожалуй, спокойным.