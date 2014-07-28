Додано: Суб 24 лис, 2018 21:22

Vitl Чого я не розумію? Може ще раз уважно прочитати що я написав???

1 Мультиміліонери - українці але громадяни Канади, США, Австралії, Німеччини...

2 Готові інвестувати в бізнес,економіку: сміттєпереробні, енргозбереження, транспорт, інфрастпуктуру,сг і тд. А не зичити щоськомусь

3 При виконанні умов: захист приватної власності, рівність перед правом і законом...

П.С. Можна хоть якось згадати тему чатику, чи тільки одна політика і то без думок аналізу і тд (зауваження до багатьох)

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.