orest написав:Vitl Чого я не розумію? Може ще раз уважно прочитати що я написав???
1 Мультиміліонери - українці але громадяни Канади, США, Австралії, Німеччини...
2 Готові інвестувати в бізнес,економіку: сміттєпереробні, енргозбереження, транспорт, інфрастпуктуру,сг і тд. А не зичити щоськомусь
3 При виконанні умов: захист приватної власності, рівність перед правом і законом...
П.С. Можна хоть якось згадати тему чатику, чи тільки одна політика і то без думок аналізу і тд (зауваження до багатьох)
Орест, да ты молодец, что своими идеями поддерживаешь размышления на нашу общую тему.Я люблю на тебя ссылаться, это для меня честь.И люблю с тобой или согласиться или нет, это тоже честь.В основе ты прав, если с позитивной позиции смотреть.Я тут одно НО добавлю - инвестиции в тобой перечисленное это долгосрочные.А вот тут и трабла как раз с нашей державой.Никто не знает как мы из долговой петли выйдем и непонятно кто завтра к власти прийдёт.