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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1149115011511152
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:45

  orest написав:Vitl Чого я не розумію? Може ще раз уважно прочитати що я написав???
1 Мультиміліонери - українці але громадяни Канади, США, Австралії, Німеччини...
2 Готові інвестувати в бізнес,економіку: сміттєпереробні, енргозбереження, транспорт, інфрастпуктуру,сг і тд. А не зичити щоськомусь
3 При виконанні умов: захист приватної власності, рівність перед правом і законом...
П.С. Можна хоть якось згадати тему чатику, чи тільки одна політика і то без думок аналізу і тд (зауваження до багатьох)


Орест, да ты молодец, что своими идеями поддерживаешь размышления на нашу общую тему.Я люблю на тебя ссылаться, это для меня честь.И люблю с тобой или согласиться или нет, это тоже честь.В основе ты прав, если с позитивной позиции смотреть.Я тут одно НО добавлю - инвестиции в тобой перечисленное это долгосрочные.А вот тут и трабла как раз с нашей державой.Никто не знает как мы из долговой петли выйдем и непонятно кто завтра к власти прийдёт.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:16

  Vitl написав:А вот тут и трабла как раз с нашей державой.Никто не знает как мы из долговой петли выйдем и непонятно кто завтра к власти прийдёт.

Реальні інвестиції, які тут потрібні:
- зброя,
- пальне,
- їжа (тушонка, галети, консерви).
Звісно, не подарують, а зароблять на цьому, тим часом як свої склади знищуються.

Усе решта - вербальні інвестиції на кшталт:
та ми дозволимо вам розмовляти українською - дякую, я і без вас якось розмовляв українською, і далі обійдусь без вас;
та ми вкажемо вам істину віру і істину церкву - дякую, я якось і без вас ходив в свою церкву, і далі буду ходити в цю ж церкву;
та ми поведемо вас в Европу - дякую, мені воно не треба, і до вас було не треба, і при вас не треба, і можливо після вас не треба буде.
Шо там і ще вішають на вуха? Наперед кажу, дякую, не треба, собі вішайте.
Отак!
Ну і маю бажання здихатись цих обіцюнів якомога швидше. Амінь!
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