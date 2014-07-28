Додано: Суб 24 лис, 2018 23:16

Vitl написав: А вот тут и трабла как раз с нашей державой.Никто не знает как мы из долговой петли выйдем и непонятно кто завтра к власти прийдёт. А вот тут и трабла как раз с нашей державой.Никто не знает как мы из долговой петли выйдем и непонятно кто завтра к власти прийдёт.

Реальні інвестиції, які тут потрібні:- зброя,- пальне,- їжа (тушонка, галети, консерви).Звісно, не подарують, а зароблять на цьому, тим часом як свої склади знищуються.Усе решта - вербальні інвестиції на кшталт:та ми дозволимо вам розмовляти українською - дякую, я і без вас якось розмовляв українською, і далі обійдусь без вас;та ми вкажемо вам істину віру і істину церкву - дякую, я якось і без вас ходив в свою церкву, і далі буду ходити в цю ж церкву;та ми поведемо вас в Европу - дякую, мені воно не треба, і до вас було не треба, і при вас не треба, і можливо після вас не треба буде.Шо там і ще вішають на вуха? Наперед кажу, дякую, не треба, собі вішайте.Отак!Ну і маю бажання здихатись цих обіцюнів якомога швидше. Амінь!