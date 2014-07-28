orest написав:Vitl Чого я не розумію? Може ще раз уважно прочитати що я написав??? 1 Мультиміліонери - українці але громадяни Канади, США, Австралії, Німеччини... 2 Готові інвестувати в бізнес,економіку: сміттєпереробні, енргозбереження, транспорт, інфрастпуктуру,сг і тд. А не зичити щоськомусь 3 При виконанні умов: захист приватної власності, рівність перед правом і законом... П.С. Можна хоть якось згадати тему чатику, чи тільки одна політика і то без думок аналізу і тд (зауваження до багатьох)
Орест, да ты молодец, что своими идеями поддерживаешь размышления на нашу общую тему.Я люблю на тебя ссылаться, это для меня честь.И люблю с тобой или согласиться или нет, это тоже честь.В основе ты прав, если с позитивной позиции смотреть.Я тут одно НО добавлю - инвестиции в тобой перечисленное это долгосрочные.А вот тут и трабла как раз с нашей державой.Никто не знает как мы из долговой петли выйдем и непонятно кто завтра к власти прийдёт.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:А вот тут и трабла как раз с нашей державой.Никто не знает как мы из долговой петли выйдем и непонятно кто завтра к власти прийдёт.
Реальні інвестиції, які тут потрібні: - зброя, - пальне, - їжа (тушонка, галети, консерви). Звісно, не подарують, а зароблять на цьому, тим часом як свої склади знищуються.
Усе решта - вербальні інвестиції на кшталт: та ми дозволимо вам розмовляти українською - дякую, я і без вас якось розмовляв українською, і далі обійдусь без вас; та ми вкажемо вам істину віру і істину церкву - дякую, я якось і без вас ходив в свою церкву, і далі буду ходити в цю ж церкву; та ми поведемо вас в Европу - дякую, мені воно не треба, і до вас було не треба, і при вас не треба, і можливо після вас не треба буде. Шо там і ще вішають на вуха? Наперед кажу, дякую, не треба, собі вішайте. Отак! Ну і маю бажання здихатись цих обіцюнів якомога швидше. Амінь!
prodigy Остаток на ЕКР на 1.11.2018 14.645,0 млн. грн. https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/ Насколько понимаю, они подбиваются только на первое число каждого месяца. Возможно, не прав. Кто знает, просьба уточнить, так ли это.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T