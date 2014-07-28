10/9/9
По-моему, Вы путаете инвестиции с какими-то другими вещами.
То, что Вы перечислили к инвестициям никаким боком.
А инвестиции нам очень нужны - и в с/х, и, особенно, в промышленность.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 01:08
10/9/9
По-моему, Вы путаете инвестиции с какими-то другими вещами.
То, что Вы перечислили к инвестициям никаким боком.
А инвестиции нам очень нужны - и в с/х, и, особенно, в промышленность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 25 лис, 2018 01:36
prodigy
Остаток на ЕКР на 1.11.2018 14.645,0 млн. грн.
Насколько понимаю, они подбиваются только на первое число каждого месяца. Возможно, не прав. Кто знает, просьба уточнить, так ли это.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 25 лис, 2018 07:49
в течении ближайших 5 лет 100% будет еще один мировой кризис (фактически он уже начался, к апрелю 2019 должен набрать всю силу), который отбросит нас назад, так что 10 за 5 лет -это best case scenario
лет 10-15 считал, чтобы накопить на спокойную старость надо зарабатывать 50к в год. сейчас 1к долл в месяц на каждого члена семьи-это тоже нормально для спокойствия.
кстати, говорили вчера про фильмы-"Домашний Арест" как раз в тему предстоящим выборам, рекомендую посмотреть если кто не видел.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 25 лис, 2018 07:55
в РФ народ хочет 120-208к рублей
а сколько надо украинцу, вот почему бы не провести такой опрос населения, чтобы Рева и Гройсман поняли как осчастливить не только себя.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 25 лис, 2018 08:06
не вижу смысла в уточнениях (млрд +/- вообще не принципиально), вы не уловили смысл послания, что денег как бы нет вообще, потому как даже 55млрд в прошлом году (экв 2 млрд долл)-это "слезы" для огромной страны (это бюджет скромного американского села или польского областного города.)
кстати, еще раз хочу выразить своё восхищение поляками...
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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