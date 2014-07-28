Додано: Нед 25 лис, 2018 10:33

prodigy написав: ЛАД написав: prodigy

Остаток на ЕКР на 1.11.2018 14.645,0 млн. грн.

https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/

Насколько понимаю, они подбиваются только на первое число каждого месяца. Возможно, не прав. Кто знает, просьба уточнить, так ли это. Остаток на ЕКР на 1.11.2018 14.645,0 млн. грн.Насколько понимаю, они подбиваются только на первое число каждого месяца. Возможно, не прав. Кто знает, просьба уточнить, так ли это.



не вижу смысла в уточнениях (млрд +/- вообще не принципиально), вы не уловили смысл послания, что денег как бы нет вообще, потому как даже 55млрд в прошлом году (экв 2 млрд долл)-это "слезы" для огромной страны (это бюджет скромного американского села или польского областного города.)



кстати, еще раз хочу выразить своё восхищение поляками...

https://www.segodnya.ua/world/mer-varsh ... 20511.html не вижу смысла в уточнениях (млрд +/- вообще не принципиально), вы не уловили смысл послания, что денег как бы нет вообще, потому как даже 55млрд в прошлом году (экв 2 млрд долл)-это "слезы" для огромной страны (это бюджет скромного американского села или польского областного города.)кстати, еще раз хочу выразить своё восхищение поляками...

В данном случае разница незначительная. Но в др. раз она может быть и большой. 55 млрд. это слёзы, но расходование таких "слёз" в сравнительно короткий период времени в конце года приводит к сильным скачкам курса.Но вообще я написал пост больше ради моего вопроса. Может, кто уточнит.О поляках и Варшаве. Они, может, и молодцы. Но интересно было бы сравнить финанс. возможности Варшавы и Киева. Не знаю цифр, но вполне возможно, что они мало сопоставимы.P.s. Почитал пожелания о доходах. Что могу сказать - скромнее надо быть. Или все сравнивают себя с Ахметовым и Коломойским? или с Биллом Гейтсом?На мой взгляд, для спокойной жизни в Украине на сегодня достаточно 1000 долл.Говорить о 5000 долл. как цифре, при кот. необходим "контроль за тратами и ограничение в поездках зарубеж", это как-то чересчур. За рубеж ездят миллионы украинцев и далеко не у всех из них такие доходы. Или хотите летать за рубеж каждый уикенд и раз в квартал на Сейшелы? Хотя цифра неплохая и обеспечивает вполне приличный уровень жизни.10.000 в наших условиях - уже богатство.Ну и хочу заметить - формулировка вопроса не правильна. Для счастья деньги, конечно, нужны, но связь далеко не однозначна. Можно быть счастливым и с доходом в 1000 долл., и не особо счастливым с доходом в 100 тысяч.