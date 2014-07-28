10/9/9
По-моему, Вы путаете инвестиции с какими-то другими вещами.
То, что Вы перечислили к инвестициям никаким боком.
А инвестиции нам очень нужны - и в с/х, и, особенно, в промышленность.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 01:08
10/9/9
По-моему, Вы путаете инвестиции с какими-то другими вещами.
То, что Вы перечислили к инвестициям никаким боком.
А инвестиции нам очень нужны - и в с/х, и, особенно, в промышленность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 25 лис, 2018 01:36
prodigy
Остаток на ЕКР на 1.11.2018 14.645,0 млн. грн.
Насколько понимаю, они подбиваются только на первое число каждого месяца. Возможно, не прав. Кто знает, просьба уточнить, так ли это.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 25 лис, 2018 07:49
в течении ближайших 5 лет 100% будет еще один мировой кризис (фактически он уже начался, к апрелю 2019 должен набрать всю силу), который отбросит нас назад, так что 10 за 5 лет -это best case scenario
лет 10-15 считал, чтобы накопить на спокойную старость надо зарабатывать 50к в год. сейчас 1к долл в месяц на каждого члена семьи-это тоже нормально для спокойствия.
кстати, говорили вчера про фильмы-"Домашний Арест" как раз в тему предстоящим выборам, рекомендую посмотреть если кто не видел.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 25 лис, 2018 07:55
в РФ народ хочет 120-208к рублей
а сколько надо украинцу, вот почему бы не провести такой опрос населения, чтобы Рева и Гройсман поняли как осчастливить не только себя.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 25 лис, 2018 08:06
не вижу смысла в уточнениях (млрд +/- вообще не принципиально), вы не уловили смысл послания, что денег как бы нет вообще, потому как даже 55млрд в прошлом году (экв 2 млрд долл)-это "слезы" для огромной страны (это бюджет скромного американского села или польского областного города.)
кстати, еще раз хочу выразить своё восхищение поляками...
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 25 лис, 2018 10:33
В данном случае разница незначительная. Но в др. раз она может быть и большой. 55 млрд. это слёзы, но расходование таких "слёз" в сравнительно короткий период времени в конце года приводит к сильным скачкам курса.
Но вообще я написал пост больше ради моего вопроса. Может, кто уточнит.
О поляках и Варшаве. Они, может, и молодцы. Но интересно было бы сравнить финанс. возможности Варшавы и Киева. Не знаю цифр, но вполне возможно, что они мало сопоставимы.
P.s. Почитал пожелания о доходах. Что могу сказать - скромнее надо быть. Или все сравнивают себя с Ахметовым и Коломойским? или с Биллом Гейтсом?
На мой взгляд, для спокойной жизни в Украине на сегодня достаточно 1000 долл.
Говорить о 5000 долл. как цифре, при кот. необходим "контроль за тратами и ограничение в поездках зарубеж", это как-то чересчур. За рубеж ездят миллионы украинцев и далеко не у всех из них такие доходы. Или хотите летать за рубеж каждый уикенд и раз в квартал на Сейшелы? Хотя цифра неплохая и обеспечивает вполне приличный уровень жизни.
10.000 в наших условиях - уже богатство.
Ну и хочу заметить - формулировка вопроса не правильна. Для счастья деньги, конечно, нужны, но связь далеко не однозначна. Можно быть счастливым и с доходом в 1000 долл., и не особо счастливым с доходом в 100 тысяч.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 лис, 2018 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 25 лис, 2018 10:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Глянул на среднюю по новым источникам - порядка 27.95, с учётом что половины это ещё пятничные. В обменках мимоходом вижу 27.93
Интересно, в понедельник тренд сохранится?
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