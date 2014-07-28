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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1150115111521153>
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 01:08

10/9/9
По-моему, Вы путаете инвестиции с какими-то другими вещами.
То, что Вы перечислили к инвестициям никаким боком.
А инвестиции нам очень нужны - и в с/х, и, особенно, в промышленность.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 01:36

prodigy
Остаток на ЕКР на 1.11.2018 14.645,0 млн. грн.
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/
Насколько понимаю, они подбиваются только на первое число каждого месяца. Возможно, не прав. Кто знает, просьба уточнить, так ли это.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 07:49

  freeze написав:
  prodigy написав:росту ВВП більше ніж на 10% за 5 років.


Это всего на 2 процента в год. Дно было таким низким, что при любых раскладах превысит 10 процентов за 5 лет, имхо. Единственное условие, чтобы не было за это время цунами мирового кризиса. Иногда почитаешь многобуквенного с его приближающемся апокалипсисом, и испытываешь чувство некоторого беспокойства.

5000 долларов в месяц, счастливым нет, пожалуй, спокойным.


в течении ближайших 5 лет 100% будет еще один мировой кризис (фактически он уже начался, к апрелю 2019 должен набрать всю силу), который отбросит нас назад, так что 10 за 5 лет -это best case scenario

лет 10-15 считал, чтобы накопить на спокойную старость надо зарабатывать 50к в год. сейчас 1к долл в месяц на каждого члена семьи-это тоже нормально для спокойствия.

кстати, говорили вчера про фильмы-"Домашний Арест" как раз в тему предстоящим выборам, рекомендую посмотреть если кто не видел.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 07:55

  SAndriy1 написав:На 10 $ можно хорошо жить в месяц - если 5, то это контроль за тратами и ограничение в поездках зарубеж!


в РФ народ хочет 120-208к рублей
https://www.rbc.ru/society/24/11/2018/5 ... ?from=main

а сколько надо украинцу, вот почему бы не провести такой опрос населения, чтобы Рева и Гройсман поняли как осчастливить не только себя.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 08:06

  ЛАД написав:prodigy
Остаток на ЕКР на 1.11.2018 14.645,0 млн. грн.
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/
Насколько понимаю, они подбиваются только на первое число каждого месяца. Возможно, не прав. Кто знает, просьба уточнить, так ли это.


не вижу смысла в уточнениях (млрд +/- вообще не принципиально), вы не уловили смысл послания, что денег как бы нет вообще, потому как даже 55млрд в прошлом году (экв 2 млрд долл)-это "слезы" для огромной страны (это бюджет скромного американского села или польского областного города.)

кстати, еще раз хочу выразить своё восхищение поляками...
https://www.segodnya.ua/world/mer-varsh ... 20511.html
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 10:33

  prodigy написав:
  ЛАД написав:prodigy
Остаток на ЕКР на 1.11.2018 14.645,0 млн. грн.
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/
Насколько понимаю, они подбиваются только на первое число каждого месяца. Возможно, не прав. Кто знает, просьба уточнить, так ли это.


не вижу смысла в уточнениях (млрд +/- вообще не принципиально), вы не уловили смысл послания, что денег как бы нет вообще, потому как даже 55млрд в прошлом году (экв 2 млрд долл)-это "слезы" для огромной страны (это бюджет скромного американского села или польского областного города.)

кстати, еще раз хочу выразить своё восхищение поляками...
https://www.segodnya.ua/world/mer-varsh ... 20511.html

В данном случае разница незначительная. Но в др. раз она может быть и большой. 55 млрд. это слёзы, но расходование таких "слёз" в сравнительно короткий период времени в конце года приводит к сильным скачкам курса.
Но вообще я написал пост больше ради моего вопроса. Может, кто уточнит.
О поляках и Варшаве. Они, может, и молодцы. Но интересно было бы сравнить финанс. возможности Варшавы и Киева. Не знаю цифр, но вполне возможно, что они мало сопоставимы.

P.s. Почитал пожелания о доходах. Что могу сказать - скромнее надо быть. Или все сравнивают себя с Ахметовым и Коломойским? или с Биллом Гейтсом? :)
На мой взгляд, для спокойной жизни в Украине на сегодня достаточно 1000 долл.
Говорить о 5000 долл. как цифре, при кот. необходим "контроль за тратами и ограничение в поездках зарубеж", это как-то чересчур. За рубеж ездят миллионы украинцев и далеко не у всех из них такие доходы. Или хотите летать за рубеж каждый уикенд и раз в квартал на Сейшелы? Хотя цифра неплохая и обеспечивает вполне приличный уровень жизни.
10.000 в наших условиях - уже богатство.
Ну и хочу заметить - формулировка вопроса не правильна. Для счастья деньги, конечно, нужны, но связь далеко не однозначна. Можно быть счастливым и с доходом в 1000 долл., и не особо счастливым с доходом в 100 тысяч.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 лис, 2018 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 10:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Глянул на среднюю по новым источникам - порядка 27.95, с учётом что половины это ещё пятничные. В обменках мимоходом вижу 27.93
Интересно, в понедельник тренд сохранится?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Друзі, я (та й всі ми тут) вже давно вийшов з віку коли на такі речі ображаються. Я не модератор, не засновник гілки, тому не вимагаю і не ображаюся. Просто пам’ятаю, для чого ми тут збиралися і довгий час все виходило пречудово. А останнім часом томосу, мови, «всепропаловсікозли» і тд стало забагато.
Щодо курсу на найближчий період я все сказав раніше. Додати поки не маю що.
От щодо політики, якщо трішки зі змістом і стосовно курсу. Є теперішні, головним козирем яких є стабільність і певні національно-базові поняття (ті,хто могли б клюнути на заробітках в Європі і навряд будуть голосувати). Є Тимошенко з переконливою, але неаргументованою критикою (а для її електорату аргумент один і головний: ліки і продукти стали майже недосяжними). Є прокремлівська група, з змістовною критикою, але без значної частини електорату. Є Коломойський з Зеленським (Шевченка і решту дрібних не рахуємо). Решта (Садовий, Гриценко, Ляшко, демократи і тд) про другий тур можуть не мріяти (без підтримки з Вашингтону). Тепер розберемо детальніше:
-садові енд ко переговори з тим берегом океану ведуть,поки не зовсім успішно. Жоден кандидат не прохідний, враховуючи кістки у шафі, «макрона» поки немає, як на мене,тому що не фіналізовані переговори з Вашингтоном теперішніх і Тимошенко;
-всім решта, крім теперішніх, треба розхитати ситуацію. Тимошенко буде посилювати критику і компромати, мабуть ще надіється на майдан, якщо програє в другому турі через адмінресурс. Коломойський з головним претендентом вистрілить на фініші. Може і додати жару економічними важелями, але сил вистачить тільки на спурт. Прокремлівські мусять серйозно підірвати козирі стабільності: для цього мають затримку валюти (їм вистачить і на місяць притримати); росдочки (можуть таки щось положити); блокаду портів, спокійно можуть повністю закрити і Азовське і Чорне море, також вистачить місяця для повного розбалансу. Враховуючи, що ЗД крім корупційної схеми з тягачами (до речі, де вони?) та видавлювання кешу з бізнесу через нехватку вагонів і тягачів нічого не зробила, то про використання портів дружніх Польщі і Прибалтики можна забути.
Тому, по курсу з другої половини січня така веселуха може початися…
Але, після президентських (якщо не майдан), будуть парламентські, там є як відігратися у всіх (навіть якщо теперішній продовжить термін царювання) і літньому просіданню може прийти перерва.
Ось з огляду на дії про кремлівських і кремля і цікава динаміка нафти і євро. А ви не хочете обговорити…
Щодо світової кризи, мені здається, що падіння ціни нафти і послаблення для Індії, Туреччини, Китаю енд ко розженуть економіки-емерджіни. Якщо нафта продовжить падіння, то ціна і газу стане значно меншою, що абсолютно не на руку кремлю в час пікового експорту енергоносіїв (тут і вльот фрау і бюргерів з потоком, а там і так не весело). Цікаво виглядає і присутність Італії в списку «маршрутизаторів» іранської нафти…
Щодо суми в місяць і щастя питання дуже особисте. Як на мене, щастя від грошей таки не залежить. З позиції спокою і достатності: сімя з чотирьох, плюс підтримка батьків пенсіонерів спокійно вкладаємося з витратами в 1-1,5. Тому, 3-5 абсолютно достатньо, щоб відкласти на що завгодно і гідно жити. Але можна і дуууже оптимізуватися з витратами. А в нашій ситуації суспільно і національно інтегрована і активна людина апріорі не може бути щасливою і гроші тут ні до чого. Підозрюю, радикалізм в суспільстві набув нечуваних розмірів…
Сорі що знову багато і не конче систематизовано…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:59

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Faceless написав:Интересно, в понедельник тренд сохранится?

В понеділок-вівторок відкуп рітейлу після чорної пятниці. Крім того, на МБ мав би бути попит від ПДВ і погашення 6 млрд паперів. В плюс гривні - двійна пропозиція на МБ в понеділок і вівторок. Ну і дії НБУ досить професійні, можуть стерелізувати бабло на депосертифікати (банкам треба якось відсотки платити по грн депозитах, які не по сезону через специфіку курсу...)
Тому, швидше всього, в понеділок без ексцесів на обидвох ринках, потім може бути певний ріст (швидше на готівці).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:05

  ЛАД написав:10/9/9
По-моему, Вы путаете инвестиции с какими-то другими вещами.
То, что Вы перечислили к инвестициям никаким боком.
А инвестиции нам очень нужны - и в с/х, и, особенно, в промышленность.

Україна як Малинівка: сьогодні одна влада, завтра інша.
Західний бізнес і в мирний час прораховував все на півроку-рік наперед, за найменших ознак кіпішу тут чи там, ще за півроку тупо валив звідси (бачив, знаю).
А зараз просто нереально щось прорахувати наперед не те що на півроку, а й на кілька місяців.
Ну і якої хтось має інвестувати в землю, або в в виробництво, або будувати новий термінал в аеропорті, коли завтра земля може бути захоплена, а новенький термінал чи виробництво зруйновано? Ще й перед виборами? Ну хіба що якісь божевільні або пройдисвіти, які швидко наваряться на шалених спекуляціях і швидко звалять.
10/9/9
 
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