10/9/9
По-моему, Вы путаете инвестиции с какими-то другими вещами.
То, что Вы перечислили к инвестициям никаким боком.
А инвестиции нам очень нужны - и в с/х, и, особенно, в промышленность.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 01:08
10/9/9
По-моему, Вы путаете инвестиции с какими-то другими вещами.
То, что Вы перечислили к инвестициям никаким боком.
А инвестиции нам очень нужны - и в с/х, и, особенно, в промышленность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 25 лис, 2018 01:36
prodigy
Остаток на ЕКР на 1.11.2018 14.645,0 млн. грн.
Насколько понимаю, они подбиваются только на первое число каждого месяца. Возможно, не прав. Кто знает, просьба уточнить, так ли это.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 25 лис, 2018 07:49
в течении ближайших 5 лет 100% будет еще один мировой кризис (фактически он уже начался, к апрелю 2019 должен набрать всю силу), который отбросит нас назад, так что 10 за 5 лет -это best case scenario
лет 10-15 считал, чтобы накопить на спокойную старость надо зарабатывать 50к в год. сейчас 1к долл в месяц на каждого члена семьи-это тоже нормально для спокойствия.
кстати, говорили вчера про фильмы-"Домашний Арест" как раз в тему предстоящим выборам, рекомендую посмотреть если кто не видел.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 25 лис, 2018 07:55
в РФ народ хочет 120-208к рублей
а сколько надо украинцу, вот почему бы не провести такой опрос населения, чтобы Рева и Гройсман поняли как осчастливить не только себя.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 25 лис, 2018 08:06
не вижу смысла в уточнениях (млрд +/- вообще не принципиально), вы не уловили смысл послания, что денег как бы нет вообще, потому как даже 55млрд в прошлом году (экв 2 млрд долл)-это "слезы" для огромной страны (это бюджет скромного американского села или польского областного города.)
кстати, еще раз хочу выразить своё восхищение поляками...
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 25 лис, 2018 10:33
В данном случае разница незначительная. Но в др. раз она может быть и большой. 55 млрд. это слёзы, но расходование таких "слёз" в сравнительно короткий период времени в конце года приводит к сильным скачкам курса.
Но вообще я написал пост больше ради моего вопроса. Может, кто уточнит.
О поляках и Варшаве. Они, может, и молодцы. Но интересно было бы сравнить финанс. возможности Варшавы и Киева. Не знаю цифр, но вполне возможно, что они мало сопоставимы.
P.s. Почитал пожелания о доходах. Что могу сказать - скромнее надо быть. Или все сравнивают себя с Ахметовым и Коломойским? или с Биллом Гейтсом?
На мой взгляд, для спокойной жизни в Украине на сегодня достаточно 1000 долл.
Говорить о 5000 долл. как цифре, при кот. необходим "контроль за тратами и ограничение в поездках зарубеж", это как-то чересчур. За рубеж ездят миллионы украинцев и далеко не у всех из них такие доходы. Или хотите летать за рубеж каждый уикенд и раз в квартал на Сейшелы? Хотя цифра неплохая и обеспечивает вполне приличный уровень жизни.
10.000 в наших условиях - уже богатство.
Ну и хочу заметить - формулировка вопроса не правильна. Для счастья деньги, конечно, нужны, но связь далеко не однозначна. Можно быть счастливым и с доходом в 1000 долл., и не особо счастливым с доходом в 100 тысяч.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 лис, 2018 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 25 лис, 2018 10:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Глянул на среднюю по новым источникам - порядка 27.95, с учётом что половины это ещё пятничные. В обменках мимоходом вижу 27.93
Интересно, в понедельник тренд сохранится?
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:50
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Друзі, я (та й всі ми тут) вже давно вийшов з віку коли на такі речі ображаються. Я не модератор, не засновник гілки, тому не вимагаю і не ображаюся. Просто пам’ятаю, для чого ми тут збиралися і довгий час все виходило пречудово. А останнім часом томосу, мови, «всепропаловсікозли» і тд стало забагато.
Щодо курсу на найближчий період я все сказав раніше. Додати поки не маю що.
От щодо політики, якщо трішки зі змістом і стосовно курсу. Є теперішні, головним козирем яких є стабільність і певні національно-базові поняття (ті,хто могли б клюнути на заробітках в Європі і навряд будуть голосувати). Є Тимошенко з переконливою, але неаргументованою критикою (а для її електорату аргумент один і головний: ліки і продукти стали майже недосяжними). Є прокремлівська група, з змістовною критикою, але без значної частини електорату. Є Коломойський з Зеленським (Шевченка і решту дрібних не рахуємо). Решта (Садовий, Гриценко, Ляшко, демократи і тд) про другий тур можуть не мріяти (без підтримки з Вашингтону). Тепер розберемо детальніше:
-садові енд ко переговори з тим берегом океану ведуть,поки не зовсім успішно. Жоден кандидат не прохідний, враховуючи кістки у шафі, «макрона» поки немає, як на мене,тому що не фіналізовані переговори з Вашингтоном теперішніх і Тимошенко;
-всім решта, крім теперішніх, треба розхитати ситуацію. Тимошенко буде посилювати критику і компромати, мабуть ще надіється на майдан, якщо програє в другому турі через адмінресурс. Коломойський з головним претендентом вистрілить на фініші. Може і додати жару економічними важелями, але сил вистачить тільки на спурт. Прокремлівські мусять серйозно підірвати козирі стабільності: для цього мають затримку валюти (їм вистачить і на місяць притримати); росдочки (можуть таки щось положити); блокаду портів, спокійно можуть повністю закрити і Азовське і Чорне море, також вистачить місяця для повного розбалансу. Враховуючи, що ЗД крім корупційної схеми з тягачами (до речі, де вони?) та видавлювання кешу з бізнесу через нехватку вагонів і тягачів нічого не зробила, то про використання портів дружніх Польщі і Прибалтики можна забути.
Тому, по курсу з другої половини січня така веселуха може початися…
Але, після президентських (якщо не майдан), будуть парламентські, там є як відігратися у всіх (навіть якщо теперішній продовжить термін царювання) і літньому просіданню може прийти перерва.
Ось з огляду на дії про кремлівських і кремля і цікава динаміка нафти і євро. А ви не хочете обговорити…
Щодо світової кризи, мені здається, що падіння ціни нафти і послаблення для Індії, Туреччини, Китаю енд ко розженуть економіки-емерджіни. Якщо нафта продовжить падіння, то ціна і газу стане значно меншою, що абсолютно не на руку кремлю в час пікового експорту енергоносіїв (тут і вльот фрау і бюргерів з потоком, а там і так не весело). Цікаво виглядає і присутність Італії в списку «маршрутизаторів» іранської нафти…
Щодо суми в місяць і щастя питання дуже особисте. Як на мене, щастя від грошей таки не залежить. З позиції спокою і достатності: сімя з чотирьох, плюс підтримка батьків пенсіонерів спокійно вкладаємося з витратами в 1-1,5. Тому, 3-5 абсолютно достатньо, щоб відкласти на що завгодно і гідно жити. Але можна і дуууже оптимізуватися з витратами. А в нашій ситуації суспільно і національно інтегрована і активна людина апріорі не може бути щасливою і гроші тут ні до чого. Підозрюю, радикалізм в суспільстві набув нечуваних розмірів…
Сорі що знову багато і не конче систематизовано…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:59
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
В понеділок-вівторок відкуп рітейлу після чорної пятниці. Крім того, на МБ мав би бути попит від ПДВ і погашення 6 млрд паперів. В плюс гривні - двійна пропозиція на МБ в понеділок і вівторок. Ну і дії НБУ досить професійні, можуть стерелізувати бабло на депосертифікати (банкам треба якось відсотки платити по грн депозитах, які не по сезону через специфіку курсу...)
Тому, швидше всього, в понеділок без ексцесів на обидвох ринках, потім може бути певний ріст (швидше на готівці).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:05
Україна як Малинівка: сьогодні одна влада, завтра інша.
Західний бізнес і в мирний час прораховував все на півроку-рік наперед, за найменших ознак кіпішу тут чи там, ще за півроку тупо валив звідси (бачив, знаю).
А зараз просто нереально щось прорахувати наперед не те що на півроку, а й на кілька місяців.
Ну і якої хтось має інвестувати в землю, або в в виробництво, або будувати новий термінал в аеропорті, коли завтра земля може бути захоплена, а новенький термінал чи виробництво зруйновано? Ще й перед виборами? Ну хіба що якісь божевільні або пройдисвіти, які швидко наваряться на шалених спекуляціях і швидко звалять.
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