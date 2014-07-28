Додано: Нед 25 лис, 2018 11:50

Друзі, я (та й всі ми тут) вже давно вийшов з віку коли на такі речі ображаються. Я не модератор, не засновник гілки, тому не вимагаю і не ображаюся. Просто пам’ятаю, для чого ми тут збиралися і довгий час все виходило пречудово. А останнім часом томосу, мови, «всепропаловсікозли» і тд стало забагато.

Щодо курсу на найближчий період я все сказав раніше. Додати поки не маю що.

От щодо політики, якщо трішки зі змістом і стосовно курсу. Є теперішні, головним козирем яких є стабільність і певні національно-базові поняття (ті,хто могли б клюнути на заробітках в Європі і навряд будуть голосувати). Є Тимошенко з переконливою, але неаргументованою критикою (а для її електорату аргумент один і головний: ліки і продукти стали майже недосяжними). Є прокремлівська група, з змістовною критикою, але без значної частини електорату. Є Коломойський з Зеленським (Шевченка і решту дрібних не рахуємо). Решта (Садовий, Гриценко, Ляшко, демократи і тд) про другий тур можуть не мріяти (без підтримки з Вашингтону). Тепер розберемо детальніше:

-садові енд ко переговори з тим берегом океану ведуть,поки не зовсім успішно. Жоден кандидат не прохідний, враховуючи кістки у шафі, «макрона» поки немає, як на мене,тому що не фіналізовані переговори з Вашингтоном теперішніх і Тимошенко;

-всім решта, крім теперішніх, треба розхитати ситуацію. Тимошенко буде посилювати критику і компромати, мабуть ще надіється на майдан, якщо програє в другому турі через адмінресурс. Коломойський з головним претендентом вистрілить на фініші. Може і додати жару економічними важелями, але сил вистачить тільки на спурт. Прокремлівські мусять серйозно підірвати козирі стабільності: для цього мають затримку валюти (їм вистачить і на місяць притримати); росдочки (можуть таки щось положити); блокаду портів, спокійно можуть повністю закрити і Азовське і Чорне море, також вистачить місяця для повного розбалансу. Враховуючи, що ЗД крім корупційної схеми з тягачами (до речі, де вони?) та видавлювання кешу з бізнесу через нехватку вагонів і тягачів нічого не зробила, то про використання портів дружніх Польщі і Прибалтики можна забути.

Тому, по курсу з другої половини січня така веселуха може початися…

Але, після президентських (якщо не майдан), будуть парламентські, там є як відігратися у всіх (навіть якщо теперішній продовжить термін царювання) і літньому просіданню може прийти перерва.

Ось з огляду на дії про кремлівських і кремля і цікава динаміка нафти і євро. А ви не хочете обговорити…

Щодо світової кризи, мені здається, що падіння ціни нафти і послаблення для Індії, Туреччини, Китаю енд ко розженуть економіки-емерджіни. Якщо нафта продовжить падіння, то ціна і газу стане значно меншою, що абсолютно не на руку кремлю в час пікового експорту енергоносіїв (тут і вльот фрау і бюргерів з потоком, а там і так не весело). Цікаво виглядає і присутність Італії в списку «маршрутизаторів» іранської нафти…

Щодо суми в місяць і щастя питання дуже особисте. Як на мене, щастя від грошей таки не залежить. З позиції спокою і достатності: сімя з чотирьох, плюс підтримка батьків пенсіонерів спокійно вкладаємося з витратами в 1-1,5. Тому, 3-5 абсолютно достатньо, щоб відкласти на що завгодно і гідно жити. Але можна і дуууже оптимізуватися з витратами. А в нашій ситуації суспільно і національно інтегрована і активна людина апріорі не може бути щасливою і гроші тут ні до чого. Підозрюю, радикалізм в суспільстві набув нечуваних розмірів…

Сорі що знову багато і не конче систематизовано…

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.