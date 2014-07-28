ЛАД написав:prodigy написав:ЛАД написав:
P.s. Почитал пожелания о доходах. Что могу сказать - скромнее надо быть. Или все сравнивают себя с Ахметовым и Коломойским? или с Биллом Гейтсом?
На мой взгляд, для спокойной жизни в Украине на сегодня достаточно 1000 долл.
Для счастья деньги, конечно, нужны, но связь далеко не однозначна. Можно быть счастливым и с доходом в 1000 долл., и не особо счастливым с доходом в 100 тысяч.
Приветствую!
Предлагаю вам свои советы оставить при себе! Мы говорим о том , сколько достаточно для человека - сколько нужно вам, я понял! Я написал реальные цифры, что получается сейчас с учётом цен, учебы детей в Киеве, лечения, содержания квартиры и двух машин и прочее! Я человек нестарый и активный, возможно поэтому столько трачу - меньше не получается! Опять-таки, у каждого свои привычки, любимые магазины и пр!
А вопрос «счастья» я лично воспринял с оценкой чувства юмора prodigy , как цитата из Ильфа и Петрова «Скажите Шура, сколько вам нужно для полного счастья?» ))))