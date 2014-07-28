RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1150115111521153
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:09

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:
P.s. Почитал пожелания о доходах. Что могу сказать - скромнее надо быть. Или все сравнивают себя с Ахметовым и Коломойским? или с Биллом Гейтсом? :)
На мой взгляд, для спокойной жизни в Украине на сегодня достаточно 1000 долл.
Для счастья деньги, конечно, нужны, но связь далеко не однозначна. Можно быть счастливым и с доходом в 1000 долл., и не особо счастливым с доходом в 100 тысяч.

Приветствую!
Предлагаю вам свои советы оставить при себе! Мы говорим о том , сколько достаточно для человека - сколько нужно вам, я понял! Я написал реальные цифры, что получается сейчас с учётом цен, учебы детей в Киеве, лечения, содержания квартиры и двух машин и прочее! Я человек нестарый и активный, возможно поэтому столько трачу - меньше не получается! Опять-таки, у каждого свои привычки, любимые магазины и пр!
А вопрос «счастья» я лично воспринял с оценкой чувства юмора prodigy , как цитата из Ильфа и Петрова «Скажите Шура, сколько вам нужно для полного счастья?» ))))
SAndriy1
 
Повідомлень: 85
З нами з: 17.01.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:16

Orest
Світові центробанки та керівництва країн маючи досвід останньої кризи дуже обережно зараз балансують між потребами в насиченні ринків грошима, потребами в зростанні економік та цінами на основні види сировини та продовольства. Тому ваша точка зору дуже слушна (щодо цін на нафту та подальшого зростання економік Китаю, Індії та інших)! Як такої, цього разу ми можемо і не побачити кризу у класичному розумінні - просто стравлять пар з якихось бульбашок!
SAndriy1
 
Повідомлень: 85
З нами з: 17.01.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1150115111521153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5650
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.