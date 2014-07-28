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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1150115111521153
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:22

  SAndriy1 написав:Orest
Світові центробанки та керівництва країн маючи досвід останньої кризи дуже обережно зараз балансують між потребами в насиченні ринків грошима, потребами в зростанні економік та цінами на основні види сировини та продовольства. Тому ваша точка зору дуже слушна (щодо цін на нафту та подальшого зростання економік Китаю, Індії та інших)! Як такої, цього разу ми можемо і не побачити кризу у класичному розумінні - просто стравлять пар з якихось бульбашок!


согласен, отыграются на "кошках" (т.е. на более слабых экономиках мира)
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:40

orest кризис еще пока не кризис, но охладжение мировой экономики заметно (и не только ФРС, но и WB) рост 3.1% на 2018 достигнут не будет.
На 2019-4,5% и 2020-4,7% очень сомнительные цифры.
Низкая цена на нефть не всегда способствует росту экономик стран(на западе так точно, нефть облагается существенными налогами и в этом смысл).

Нефть будет еще пару месяцев находиться ниже 65, глубокого падения цены не будет (рентабельность в мире разная), не будет падения ниже 50 однозначно.

евро находится там где ему и место (1,135-1,155), не отрицаю возможность пробить 1,13 и обновить годовые минимумы, но 1,12 будут евро выкупать.
причины слабости евро известны: долги Италии(бюджет надо будет все-равно исправить, к НГ прийдут к соглашению точно), брекзит (косвенно), торговые терки с Трампом(не думаю, что существенно), освновная причина-экономика локомотива Европа (Германии) уже на так быстро прибавляет (плюс внутриполитические проблемы у ХДС, хотят перемен и нового лидера).

по Украине: блокады портов не будет, вернее она ведется "в мягкой форме"- её эскалация только на руку Западу (нам хуже чем есть уже не будет)

по кандидатам: выходит как и раньше-все массовка, игроков только два (вона и Томас), если так, то Томас победит.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:44

  SAndriy1 написав:
  ЛАД написав:P.s. Почитал пожелания о доходах. Что могу сказать - скромнее надо быть. Или все сравнивают себя с Ахметовым и Коломойским? или с Биллом Гейтсом? :)
На мой взгляд, для спокойной жизни в Украине на сегодня достаточно 1000 долл.
Для счастья деньги, конечно, нужны, но связь далеко не однозначна. Можно быть счастливым и с доходом в 1000 долл., и не особо счастливым с доходом в 100 тысяч.
[/quote]
Приветствую!
Предлагаю вам свои советы оставить при себе! Мы говорим о том , сколько достаточно для человека - сколько нужно вам, я понял! Я написал реальные цифры, что получается сейчас с учётом цен, учебы детей в Киеве, лечения, содержания квартиры и двух машин и прочее! Я человек нестарый и активный, возможно поэтому столько трачу - меньше не получается! Опять-таки, у каждого свои привычки, любимые магазины и пр!
А вопрос «счастья» я лично воспринял с оценкой чувства юмора prodigy , как цитата из Ильфа и Петрова «Скажите Шура, сколько вам нужно для полного счастья?» ))))[/quote]

Есть выражение - всё познаётся в сравнении.Для каждого мерилом явл окружение.Но я хочу сказать, что времена и обстоятельства меняются.Знаю чела, кот всё мне жаловался. что неск штук в месяц не хватает, т к расходы бешеные(авто у него нет, т к любитель выпить), в т ч постоянные перелёты типа в германию на футбол(Чаю на заметку).А счас лишился почти всего, на лечение не хватает. развёлся, потерял работу, квартиру, живёт у родственников.Теперь у него другая планка.А есть те, кто начинал с электромехаников, пил дешёвое пиво в пляшках. ел собачью колбасу и считал себя счастливым и в общем то обеспеченным.Вывод - всё таки сумма(цифра) не самое главное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:46

  Faceless написав:Глянул на среднюю по новым источникам - порядка 27.95, с учётом что половины это ещё пятничные. В обменках мимоходом вижу 27.93
Интересно, в понедельник тренд сохранится?


А какие у нас новые все источники, а то я несколько заплутался.Знаю катани(Днепр), Минфин фиксинг в 15_00....а что ещё :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:
  Faceless написав:Глянул на среднюю по новым источникам - порядка 27.95, с учётом что половины это ещё пятничные. В обменках мимоходом вижу 27.93
Интересно, в понедельник тренд сохранится?


А какие у нас новые все источники, а то я несколько заплутался.Знаю катани(Днепр), Минфин фиксинг в 15_00....а что ещё :?:


+ Гагарин и Одесса
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Уже 27.70/27.90 в обменке видел, причём не из тех что светят шо попало. Впечатление что ниже 28 на некоторое время закрепились
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:44

Vitl
деньги не могут сделать человека полностью счастливым , иначе материальное возьмет верх над духовным, но бывшие советские люди давно превратились из одухотворенных романтиков в "потребителей".

https://psy.wikireading.ru/75550


п.с. речь была о цифрах(сумме) не как о мериле счастья, а как о достаточной необходимости
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:48

  Faceless написав:Уже 27.70/27.90 в обменке видел, причём не из тех что светят шо попало. Впечатление что ниже 28 на некоторое время закрепились


менял сегодня на 7-м приличную сумму-даже 27,90 не дают (макс 27,89 :mrgreen: )
в городе в ПОВах полно доллара по 27,90
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:
  Faceless написав:Уже 27.70/27.90 в обменке видел, причём не из тех что светят шо попало. Впечатление что ниже 28 на некоторое время закрепились


менял сегодня на 7-м приличную сумму-даже 27,90 не дают (макс 27,89 :mrgreen: )
в городе в ПОВах полно доллара по 27,90
Да А Одесса чётко по диагонали с Харьковом, как географически так и по курсу :)
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