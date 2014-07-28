Додано: Нед 25 лис, 2018 16:44

SAndriy1 написав: ЛАД написав: P.s. Почитал пожелания о доходах. Что могу сказать - скромнее надо быть. Или все сравнивают себя с Ахметовым и Коломойским? или с Биллом Гейтсом?

На мой взгляд, для спокойной жизни в Украине на сегодня достаточно 1000 долл.

Для счастья деньги, конечно, нужны, но связь далеко не однозначна. Можно быть счастливым и с доходом в 1000 долл., и не особо счастливым с доходом в 100 тысяч. P.s. Почитал пожелания о доходах. Что могу сказать - скромнее надо быть. Или все сравнивают себя с Ахметовым и Коломойским? или с Биллом Гейтсом?На мой взгляд, для спокойной жизни в Украине на сегодня достаточно 1000 долл.Для счастья деньги, конечно, нужны, но связь далеко не однозначна. Можно быть счастливым и с доходом в 1000 долл., и не особо счастливым с доходом в 100 тысяч.

[/quote]Приветствую!Предлагаю вам свои советы оставить при себе! Мы говорим о том , сколько достаточно для человека - сколько нужно вам, я понял! Я написал реальные цифры, что получается сейчас с учётом цен, учебы детей в Киеве, лечения, содержания квартиры и двух машин и прочее! Я человек нестарый и активный, возможно поэтому столько трачу - меньше не получается! Опять-таки, у каждого свои привычки, любимые магазины и пр!А вопрос «счастья» я лично воспринял с оценкой чувства юмора prodigy , как цитата из Ильфа и Петрова «Скажите Шура, сколько вам нужно для полного счастья?» ))))[/quote]Есть выражение - всё познаётся в сравнении.Для каждого мерилом явл окружение.Но я хочу сказать, что времена и обстоятельства меняются.Знаю чела, кот всё мне жаловался. что неск штук в месяц не хватает, т к расходы бешеные(авто у него нет, т к любитель выпить), в т ч постоянные перелёты типа в германию на футбол(Чаю на заметку).А счас лишился почти всего, на лечение не хватает. развёлся, потерял работу, квартиру, живёт у родственников.Теперь у него другая планка.А есть те, кто начинал с электромехаников, пил дешёвое пиво в пляшках. ел собачью колбасу и считал себя счастливым и в общем то обеспеченным.Вывод - всё таки сумма(цифра) не самое главное.