Faceless написав:Да А Одесса чётко по диагонали с Харьковом, как географически так и по курсу
Вот и хорошо, что будем брать среднее значение.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 21:10
Вот и хорошо, что будем брать среднее значение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:53
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ну що? Думка не змінилася після сьогоднішніх подій? Я ж не просто так писав, подібний розвиток подій був дуже очевидним. Глянемо завтра на ціну нафти і євро.
Хлопців шкода...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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