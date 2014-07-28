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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1151115211531154
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:10

  Faceless написав:
prodigy написав:
  Faceless написав:Уже 27.70/27.90 в обменке видел, причём не из тех что светят шо попало. Впечатление что ниже 28 на некоторое время закрепились


менял сегодня на 7-м приличную сумму-даже 27,90 не дают (макс 27,89 :mrgreen: )
в городе в ПОВах полно доллара по 27,90
Да А Одесса чётко по диагонали с Харьковом, как географически так и по курсу :)


Вот и хорошо, что будем брать среднее значение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:по Украине: блокады портов не будет, вернее она ведется "в мягкой форме"- её эскалация только на руку Западу (нам хуже чем есть уже не будет)

Ну що? Думка не змінилася після сьогоднішніх подій? Я ж не просто так писав, подібний розвиток подій був дуже очевидним. Глянемо завтра на ціну нафти і євро.
Хлопців шкода... :evil:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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