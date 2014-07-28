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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1151115211531154
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:10

  Faceless написав:
prodigy написав:
  Faceless написав:Уже 27.70/27.90 в обменке видел, причём не из тех что светят шо попало. Впечатление что ниже 28 на некоторое время закрепились


менял сегодня на 7-м приличную сумму-даже 27,90 не дают (макс 27,89 :mrgreen: )
в городе в ПОВах полно доллара по 27,90
Да А Одесса чётко по диагонали с Харьковом, как географически так и по курсу :)


Вот и хорошо, что будем брать среднее значение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:по Украине: блокады портов не будет, вернее она ведется "в мягкой форме"- её эскалация только на руку Западу (нам хуже чем есть уже не будет)

Ну що? Думка не змінилася після сьогоднішніх подій? Я ж не просто так писав, подібний розвиток подій був дуже очевидним. Глянемо завтра на ціну нафти і євро.
Хлопців шкода... :evil:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 01:25

Я думал, что я по голосовалке со своим 28.25 лоханулся в одну сторону, а может так выйти, что и в обратную сторону. И пан Орест с 28.70 окажется ближе всего к точности.
Чудны дела твои, Господи /c/
Как я и говорил не раз экономические законы и расчеты на данном этапе не работают в Украине относительно валютного курса.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 08:50

Да, очевидно, что нарисовался новый фактор.Уже много версий высказано, но посмотрим к чему приведёт.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:00

  orest написав:
  prodigy написав:по Украине: блокады портов не будет, вернее она ведется "в мягкой форме"- её эскалация только на руку Западу (нам хуже чем есть уже не будет)

Ну що? Думка не змінилася після сьогоднішніх подій? Я ж не просто так писав, подібний розвиток подій був дуже очевидним. Глянемо завтра на ціну нафти і євро.
Хлопців шкода... :evil:


мнение абсолютно не изменилось, то что передают СМИ не факт, что правда.
буксир запросил проход под мостом, "контроль" ответил-идти на якорную стоянку для ожидания своей очереди. И куда они пошли? на стоянку или продолжили движение под мост? надо видеть карту, а не записи с ютуб.

п.с. думаю всё уладится по димпл. каналам будут вести переговоры (катера нам вернут в течении месяца)-просто затянут на месяц как минимум. и выборы перенесут на осень(возможно)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:01

Приветствую!
События могут развиваться по-разному - здесь не угадаешь! Да и что последует в ближайшие дни - тоже! Очень много вариантов развития!
Что касается введения военного положения, то на мой взгляд это нужно было делать в 2014 году!
По курсу : подскок очевиден, но всё в пределах диапазона - если не начнётся «горячая» фаза противостояния и обострения (не дай Бог), то сходим 28,20-28,50!
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