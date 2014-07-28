Faceless написав:Да А Одесса чётко по диагонали с Харьковом, как географически так и по курсу
Вот и хорошо, что будем брать среднее значение.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 21:10
Вот и хорошо, что будем брать среднее значение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:53
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ну що? Думка не змінилася після сьогоднішніх подій? Я ж не просто так писав, подібний розвиток подій був дуже очевидним. Глянемо завтра на ціну нафти і євро.
Хлопців шкода...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 26 лис, 2018 01:25
Я думал, что я по голосовалке со своим 28.25 лоханулся в одну сторону, а может так выйти, что и в обратную сторону. И пан Орест с 28.70 окажется ближе всего к точности.
Чудны дела твои, Господи /c/
Как я и говорил не раз экономические законы и расчеты на данном этапе не работают в Украине относительно валютного курса.
Додано: Пон 26 лис, 2018 08:50
Да, очевидно, что нарисовался новый фактор.Уже много версий высказано, но посмотрим к чему приведёт.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:00
мнение абсолютно не изменилось, то что передают СМИ не факт, что правда.
буксир запросил проход под мостом, "контроль" ответил-идти на якорную стоянку для ожидания своей очереди. И куда они пошли? на стоянку или продолжили движение под мост? надо видеть карту, а не записи с ютуб.
п.с. думаю всё уладится по димпл. каналам будут вести переговоры (катера нам вернут в течении месяца)-просто затянут на месяц как минимум. и выборы перенесут на осень(возможно)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:01
Приветствую!
События могут развиваться по-разному - здесь не угадаешь! Да и что последует в ближайшие дни - тоже! Очень много вариантов развития!
Что касается введения военного положения, то на мой взгляд это нужно было делать в 2014 году!
По курсу : подскок очевиден, но всё в пределах диапазона - если не начнётся «горячая» фаза противостояния и обострения (не дай Бог), то сходим 28,20-28,50!
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:54
горячей фазы не будет, выпустят пар через 2-3 дня всё утихнет и все забудут
РФ возобновили движение через Керченский пролив гражданских судов.
как итог-РФ не будет в дальнейшем пропускать корабли ВМСУ через Керченский пролив.
не думаю, что это толкнет курс даже на 10коп.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:04
Я ж казав, що в цій Малиновці прогнозувати щось наперед нереально.
Які інвестиції, навіщо, якщо завтра якийсь буксир піде не туди, куди ходив раніше, і все... воєнноє положєніє...
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:20
Днепр опт 28,05 продажа - вчера была продажа 27,95! Так что 10 копеек уже сделали!
Но согласен, что не пойдём вверх! Да и природа поднятия - качнули качельку , насколько хватило сил, вверх
Додано: Пон 26 лис, 2018 10:45
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Днепр опт 28,15.
Интересна реакция межбанка на события, ведь не соблазнятся нерезы и прочие на депосертификаты. А это был самый действенный инструмент по связыванию гривневой ликвидности в последнее время. Когда пахнет жареным, то никакие 18-20% годовых не соблазнят!
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