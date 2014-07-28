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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 26 лис, 2018 10:47
prodigy
мнение абсолютно не изменилось, то что передают СМИ не факт, что правда.
буксир запросил проход под мостом, "контроль" ответил-идти на якорную стоянку для ожидания своей очереди. И куда они пошли? на стоянку или продолжили движение под мост? надо видеть карту, а не записи с ютуб.
Вот почему то было подозрение, что не просто так наши попали.Так и есть.И кто кому доктор.Согласен, что курс ущухнет быстро.Но слить нада на этом...немножко.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:25
Vitl
Я не смогу
Ибо конский спред - сдать по 28,20. Почем откуплюсь при полном тумане дальнейшего развития событий? А если поскачем вверх за 29, то посмотрим!
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SAndriy1
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:50
SAndriy1 написав:Vitl
Я не смогу
Ибо конский спред - сдать по 28,20. Почем откуплюсь при полном тумане дальнейшего развития событий? А если поскачем вверх за 29, то посмотрим!
Конечно я им вв не сразу, а по ситуации.На хлеб вообще без проблем.На спекуль с 28,3-4 уже интереснее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:59
Видимо я опять сильно пролетаю в голосовалке с этими жареными лебядями. От падлы
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Faceless
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:03
Faceless написав:
Видимо я опять сильно пролетаю в голосовалке с этими жареными лебядями. От падлы
Тут еще непонятно, что сегодня вечером Рада примет.
Если как обычно что-то гибридное, из одного-двух пунктов - отмена выборов, да еще что-то, то быстро всё уляжется на валютном рынке.
Я листаю закон о военном положении, и ничего не понимаю, на заседании СНБО все даже минстець заявили, что ничего не поменяется по их зоне ответственности, тогда что поменяется непонятно.
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freeze
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:04
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:06
freeze написав:
все даже минстець заявили, что ничего не поменяется по их зоне ответственности, тогда что поменяется непонятно.
Для международной арены вывеска поменяется, чисто с дипломатической точки зрения. Возможно ради этого все и заваривали
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Faceless
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:33
Неплохо
Днепр 28,35-28,60, даже сузили спред
И нет угроз гривнедефицита пока
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SAndriy1
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:46
Без подальшого продовження подій на морях, ситуація вплине на курс тимчасово (кілька днів) і більше на готівці. Навіть при введені ВС (у верховній раді багато хто повязаний серйозним бізнесом з рф з великими відтермінуваннями оплат, можливі варіанти по рішенню). Ті хто висмикнуть грн з під відсотків можуть помилитися.
Якщо буде продовження з блокадою чи повний комплекс дій (описував вчора), то головні події розгорнуться в січні. В такому разі паніку слід перечекати і відкуплятися на нових рівнях. Все одно буде дешевше ніж в січні. А сьогодні-завтра таки можна влетіти.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:04
freeze написав:
Я листаю закон о военном положении, и ничего не понимаю, на заседании СНБО все даже минстець заявили, что ничего не поменяется по их зоне ответственности, тогда что поменяется непонятно.
Обещать, не значит жениться.
Если не было никакой следственной составляющей для его введения в 14 и нет сейчас, в чем смысл? Смысл в том, что он для кого то есть...
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