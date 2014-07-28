Додано: Пон 26 лис, 2018 14:46

Без подальшого продовження подій на морях, ситуація вплине на курс тимчасово (кілька днів) і більше на готівці. Навіть при введені ВС (у верховній раді багато хто повязаний серйозним бізнесом з рф з великими відтермінуваннями оплат, можливі варіанти по рішенню). Ті хто висмикнуть грн з під відсотків можуть помилитися.



Якщо буде продовження з блокадою чи повний комплекс дій (описував вчора), то головні події розгорнуться в січні. В такому разі паніку слід перечекати і відкуплятися на нових рівнях. Все одно буде дешевше ніж в січні. А сьогодні-завтра таки можна влетіти.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.