Сейчас и в 2014 ситуация разная. Это в 2014 мировому сообществу РФ могла заливать про "гражданский конфликт". Тут же самая непосредственная агрессия российских войск, которых в "отпускники" не запишешь.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Сейчас и в 2014 ситуация разная. Это в 2014 мировому сообществу РФ могла заливать про "гражданский конфликт". Тут же самая непосредственная агрессия российских войск, которых в "отпускники" не запишешь.
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