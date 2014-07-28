Сейчас и в 2014 ситуация разная. Это в 2014 мировому сообществу РФ могла заливать про "гражданский конфликт". Тут же самая непосредственная агрессия российских войск, которых в "отпускники" не запишешь.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Сейчас и в 2014 ситуация разная. Это в 2014 мировому сообществу РФ могла заливать про "гражданский конфликт". Тут же самая непосредственная агрессия российских войск, которых в "отпускники" не запишешь.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:27
висмикнуть гривну можно толко с текущего счета, с депозитов ноль
покупать в январе понятно, а продавать уже можно или еще рано
у нас за час (с 14:30-15:30) обменки обновили курс со 28,10-28,30 на 28,10-28,50
отп уже отдает по 28,75 (от клоуны)
где можно сдать по 28,50?
у кого сейчас самый высокий курс на продаж?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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