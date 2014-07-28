Додано: Пон 26 лис, 2018 19:12

Недавно написанные цифры уже не актуальны.Пошли за 29.Считаю что временно.Вероятность 85% что нада лить.Но и потом не провтыкать откуп.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.