Сейчас и в 2014 ситуация разная. Это в 2014 мировому сообществу РФ могла заливать про "гражданский конфликт". Тут же самая непосредственная агрессия российских войск, которых в "отпускники" не запишешь.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Сейчас и в 2014 ситуация разная. Это в 2014 мировому сообществу РФ могла заливать про "гражданский конфликт". Тут же самая непосредственная агрессия российских войск, которых в "отпускники" не запишешь.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:27
висмикнуть гривну можно толко с текущего счета, с депозитов ноль
покупать в январе понятно, а продавать уже можно или еще рано
у нас за час (с 14:30-15:30) обменки обновили курс со 28,10-28,30 на 28,10-28,50
отп уже отдает по 28,75 (от клоуны)
где можно сдать по 28,50?
у кого сейчас самый высокий курс на продаж?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ну папа уже попросил наполнить банкоматы.
Я в полной запаре на работе, прозевал лонгацию евро в газмясе, в пятницу жене кредитку погасил, на 12кГрн.
Принял решение сосредоточиться на работе - по заветам дедушки Азирова.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:12
Недавно написанные цифры уже не актуальны.Пошли за 29.Считаю что временно.Вероятность 85% что нада лить.Но и потом не провтыкать откуп.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:13
Ой, да ещё времени куча.Просто теперь при откате ниже 28 можем не залететь уже.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
в свете последних событий завтра за тридцать перевалит, а там по инерции курс еще может намотает несколько гривен за долляр. будем посмотреть.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:52
Хто сказав купувати в січні??? Можна уважно читати те, що пробуєте коментувати?
І чи я забороняю Вам продавати? Чому Ви ранішке жодного разу не питали коли ВАМ ПРОДАВАТИ ВАШУ валюту???
Я буду зливати якщо перейде 30 скільки і на якому саме рівні буде залежати від ситуації.
Якщо сьогодні бізнесмени, які активно торгують з агресором, чи лобісти їх інтересів не проголосують введення ВС, можна злити завтра зранку, якщо буде можливість по 28,7 чи вище.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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