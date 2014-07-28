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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1153115411551156
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  ruvex написав:Если не было никакой следственной составляющей для его введения в 14 и нет сейчас

Сейчас и в 2014 ситуация разная. Это в 2014 мировому сообществу РФ могла заливать про "гражданский конфликт". Тут же самая непосредственная агрессия российских войск, которых в "отпускники" не запишешь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:27

  orest написав:Без подальшого продовження подій на морях, ситуація вплине на курс тимчасово (кілька днів) і більше на готівці. Навіть при введені ВС (у верховній раді багато хто повязаний серйозним бізнесом з рф з великими відтермінуваннями оплат, можливі варіанти по рішенню). Ті хто висмикнуть грн з під відсотків можуть помилитися.

Якщо буде продовження з блокадою чи повний комплекс дій (описував вчора), то головні події розгорнуться в січні. В такому разі паніку слід перечекати і відкуплятися на нових рівнях. Все одно буде дешевше ніж в січні. А сьогодні-завтра таки можна влетіти.


висмикнуть гривну можно толко с текущего счета, с депозитов ноль

покупать в январе понятно, а продавать уже можно или еще рано

у нас за час (с 14:30-15:30) обменки обновили курс со 28,10-28,30 на 28,10-28,50

отп уже отдает по 28,75 (от клоуны)
https://obmenka.od.ua/

где можно сдать по 28,50?
у кого сейчас самый высокий курс на продаж?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:53

Днепр опт 28,60-29,00. Гривна есть
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:19

Нужно к пятнице возвращаться к 28,15 - моя ставочка ))))
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:висмикнуть гривну можно толко с текущего счета, с депозитов ноль


Ну папа уже попросил наполнить банкоматы.

Я в полной запаре на работе, прозевал лонгацию евро в газмясе, в пятницу жене кредитку погасил, на 12кГрн.

Принял решение сосредоточиться на работе - по заветам дедушки Азирова. :D
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:12

Недавно написанные цифры уже не актуальны.Пошли за 29.Считаю что временно.Вероятность 85% что нада лить.Но и потом не провтыкать откуп.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:13

  Faceless написав:Видимо я опять сильно пролетаю в голосовалке с этими жареными лебядями. От падлы

Ой, да ещё времени куча.Просто теперь при откате ниже 28 можем не залететь уже.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

в свете последних событий завтра за тридцать перевалит, а там по инерции курс еще может намотает несколько гривен за долляр. будем посмотреть.
optyma33
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:52

  prodigy написав:
  orest написав:Без подальшого продовження подій на морях, ситуація вплине на курс тимчасово (кілька днів) і більше на готівці. Навіть при введені ВС (у верховній раді багато хто повязаний серйозним бізнесом з рф з великими відтермінуваннями оплат, можливі варіанти по рішенню). Ті хто висмикнуть грн з під відсотків можуть помилитися.

Якщо буде продовження з блокадою чи повний комплекс дій (описував вчора), то головні події розгорнуться в січні. В такому разі паніку слід перечекати і відкуплятися на нових рівнях. Все одно буде дешевше ніж в січні. А сьогодні-завтра таки можна влетіти.


висмикнуть гривну можно толко с текущего счета, с депозитов ноль

покупать в январе понятно, а продавать уже можно или еще рано

у нас за час (с 14:30-15:30) обменки обновили курс со 28,10-28,30 на 28,10-28,50

отп уже отдает по 28,75 (от клоуны)
https://obmenka.od.ua/

где можно сдать по 28,50?
у кого сейчас самый высокий курс на продаж?

Хто сказав купувати в січні??? :shock: Можна уважно читати те, що пробуєте коментувати?
І чи я забороняю Вам продавати? Чому Ви ранішке жодного разу не питали коли ВАМ ПРОДАВАТИ ВАШУ валюту???
Я буду зливати якщо перейде 30 скільки і на якому саме рівні буде залежати від ситуації.
Якщо сьогодні бізнесмени, які активно торгують з агресором, чи лобісти їх інтересів не проголосують введення ВС, можна злити завтра зранку, якщо буде можливість по 28,7 чи вище.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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